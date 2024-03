Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că drumul de mare viteză dintre Craiova și Târgu Jiu (110,1 km) are finanțarea asigurată și că va fi format din două secțiuni. De asemenea, ministrul a anunțat transferul unor proiecte de la CNAIR la CNIR.

„Pentru a putea fi demarată licitația și ulterior construcția au fost aprobați de Guvern indicatorii tehnico-economici atât pentru secțiunea Craiova- Filiași (51,5 km) care va avea profil de autostradă, cât și pentru secțiunea Filiași - Târgu Jiu (58,6 km), care va avea profil de drum expres”, spune Grindeanu într-o postare pe Facebook.

„Ambele obiective sunt prevăzute în Programul Investițional 2021-2030, iar pentru implementarea lor este alocată suma totală de 16,53 miliarde de lei (inclusiv TVA). Construcția acestui drum de mare viteză, care tranzitează județele Dolj și Gorj, este finanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, menționează ministrul.

"Aprobăm azi indicatorii unor investiţii majore în infrastructura rutieră. Este vorba de autostrada Craiova - Filiaşi şi drumul expres Filiaşi - Târgu Jiu. Sunt convins că putem trece cât mai repede la proiectare şi construcţie. Sunt 51,5 km de autostradă şi 59 km de drum expres. Este o investiţie de peste 3,2 miliarde de euro din bani europeni şi de la buget", a spus Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.

El a arătat că se menţine ritmul de lucru la aceste obiective, menţionând că atât timp cât se fac investiţii creşterea economică va fi solidă.

"Am fost în ultimele zile, împreună cu domnul ministru Sorin Grindeanu, pe şantierele de autostrăzi. Am văzut că se menţine ritmul de lucru şi sunt optimist. Câtă vreme facem asemenea investiţii, creşterea economică va fi solidă. De aceea şi spun că nu mă îngrijorează problema deficitului, deoarece asemenea investiţii aduc cea mai mare rată de multiplicare în economie şi dezvoltă România. Nu creştem taxe, ci am ales să majorăm nivelul investiţiilor", a adăugat premierul.

CNAIR pasează mai multe proiecte de infrastructură rutieră către CNIR, proaspăt operaționalizată

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a preluat de la Compania Naţională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o serie de proiecte de infrastructură rutieră, în baza unui ordin semnat de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

Proiectele de infrastructură preluate de CNIR sunt: autostrada Târgu Mureş-Târgu Neamţ (secţiunea Miercurea Nirajului - Leghin), autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni, autostrada Bacău - Braşov, autostrada Ploieşti - Braşov, Drumul Expres Bacău - Piatra Neamţ, Drumul Expres Focşani - Brăila şi Drumul Expres Filiaşi - Târgu Jiu.

Indicatorii tehnico - economici au fost aprobați pentru porțiunea Filiași - Tg. Jiu

În ședința desfășurată astăzi, 28 martie 2024, Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Autostrada Craiova – Filiași și Drum Expres Filiași – Târgu Jiu” ce traversează județele Dolj și Gorj.

Astfel, prin hotărârea adoptată indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții sunt:

lungime traseu: 110,10 km (51,5 km Autostradă si 58,6 km Drum Expres);

lățime platformă (Autostradă): 26,00 m;

lățime platformă (Drum Expres): 21,50 m.

Autostrada Craiova – Filiași și Drumul Expres Filiași – Târgu Jiu vor asigura scoaterea traficului greu şi de tranzit, dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport, reducerea timpilor de parcurs prin eliminarea congestiilor, reducerea costului accidentelor, dezvoltarea socio-economică a zonelor adiacente și reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) a fost estimată la peste 16,5 miliarde lei, sumă asigurată din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Sursa foto: LIUSHENGFILM/SHUTTERSTOCK

