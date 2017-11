Leadership creativ si innovation leadership sunt doi termeni care sunt utilizati frecvent in afaceri. Studiul realizat de The Economist’s - Global Talent Index in 2012 arata ca lipsa creativitatii este cel mai grav handicap atat pentru lideri cat si pentru angajati. Similar, un studiu realizat de IBM la care au participat peste 1500 de manageri generali, creativitatea este considerata cea mai importanta calitate de leadership.

Ce este liderul creativ si ce anume provoaca acest interes pentru leadership creativ? Cel mai bine ne poate raspunde la aceasta intrebare David Slocum, director in cadrul Berlin School of Creative Leadership, care in prezent scrie o istorie a leadershipului creativ. Prezent la Conferinta 1AA Conferinta Globala IAA, cu tema „Creativity can Change the World", David Slocum a acordat un interviu Revistei CARIERE.