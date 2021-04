Cel mai mare târg de carieră din România și-a încheiat cele trei ediții Angajatori de TOP cu focus pe cele mai dorite domenii: Business, Tehnologie și Inginerie. Edițiile din această primăvară s-au desfășurat exclusiv în mediul online, pe platforma Hipo.ro, timp de 30 de zile la nivel național, cu focus pe marile orașe precum: București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ploiești, Pitești sau Sibiu.

Angajatori de TOP a reunit companii de top multinaționale și locale din țară, care au fost prezente cu o paletă diversificată de oportunități de carieră, astfel încât fiecare participant a avut ocazia să își găsească jobul sau programul de internship potrivit, indiferent de nivelul de experiență.

Peste 300.000 de vizitatori au accesat secțiunile online ale evenimentelor;

37 de webinarii și conferințe online care au reunit peste 2000 de participanți;

Peste 5.000 de oportunități de carieră oferite de companii;

Peste 38.000 de CV-uri depuse la joburile oferite de companiile participante;

2.800 de conversații live pe chat între companii și candidați.

Pentru a sprijini atât inițiativele de recrutare ale companiilor partenere, dar și candidații care au fost în căutarea unei oportunități de carieră în această primăvară, echipa Angajatori de TOP a dezvoltat o serie de funcționalități avansate pe site-ul de carieră Hipo.ro, care au permis desfășurarea celor trei ediții online fară a pierde mult din interacțiunea fată în față. Astfel, cei peste 300.000 de vizitatori care au accesat secțiunile evenimentelor, s-au bucurat de zonele de resurse puse la dispoziție de companii, discuții live, joculețe, vânători de comori și tombole prin care candidații au interacționat și au descoperit elemente care țin de cultura organizațională și mediul de lucru al companiilor partenere.

Peste 2.000 de persoane au participat la cele 37 de webinarii și conferințe online, unde speakerii au abordat subiecte de interes precum: "Digitizarea: trend sau necesitate?", "Top 10 cele mai căutate competențe în IT&C în 2021", "Vert.x - Think differently in Java", "Transformation to E-mobility" care au adus un plus dezvoltării profesionale și personale ale candidaților. Un alt punct de interes pentru participanții pasionați de tehnologie a fost TechTalks, unde au fost prezenți speakeri internaționali și locali care au susținut webinarii și conferințe de referință, abordând cele mai actuale proiecte și tendințe din industria IT&C.

Numărul mare de joburi oferite de companii (peste 5.000) și diversitatea acestora a permis oricărui candidat să își găsească cel puțin un job, din domeniul lui de interes, indiferent dacă ne referim la candidați profesioniști care își doreau să facă o schimbare în carieră, participanți middle-level care căutau un job mai bun, tineri la început de carieră interesați de un program de internship sau trainee ori candidați cu studii medii interesați de joburile din domenii tehnice.

Cei mai mulți participanți și-au depus CV-ul pentru joburi din domenii precum:

IT Software

Inginerie

Contabilitate – Finanțe

Customer support - Client service

Vânzări

IT Hardware

Producție

Bănci

Resurse Umane - Psihologie

Achiziții - Logistică – Aprovizionare

De asemenea participanții au aplicat și la oportunitățile de carieră din domeniul Telecomunicațiilor, Management, Marketing, Secretariat-Administrativ, Asigurări etc.

“MassMutual România și-a deschis recent centrele din București și Cluj-Napoca și are deschise peste 200 de roluri în această perioadă. Participarea la Angajatori de TOP ne-a ajutat să devenim mai vizibili în fața candidaților de pe piața locală, atât prin intermediul standului virtual și al joburilor postate pe Hipo.ro, cât și prin intermediul conferinței TechTalks, unde am reusit să interacționăm cu candidați interesați de Inteligența Artificială. Ne bucurăm că am dat curs invitației organizatorilor și sperăm că vom deveni colegi cu cât mai mulți dintre candidații cu care am interacționat. Ne dorim să dezvoltăm un parteneriat strategic de durată cu Hipo care să susțină procesul de creștere a echipei noastre.” Mihaela Berechet - Head of HR MassMutual România.

„Ediția din această primăvară a înregistrat o creștere față de cele precedente din online atât în ceea ce privește interacțiunea directă cu candidații cât și în partea de webinar unde s-a simțit implicarea echipei organizatoare. În această perioadă totul este despre adaptabilitate, iar evoluția în online a acestui eveniment a demonstrat că acest lucru este posibil. Așteptăm cu nerăbdare interacțiunea directă cu candidații cât mai curând posibil. Mulțumim!" Florin HULEA - Talent Aquisition Manager, TELUS International

“Webhelp România este în plină expansiune și în primăvara aceasta. Avem proiecte noi pentru care vom integra lunar vorbitori de limbi străine foarte variate și suntem în căutare de candidați cu apetențe pentru tehnologie, dar și profesioniști din domeniul IT sau financiar. Am reușit prin intermediul Angajatori de TOP să ne apropiem de o paleta largă de candidați și sperăm că mulți dintre aceștia se vor alătura echipei în perioada următoare!” Andra Adam - Recruitment Manager, Webhelp România.

Printre companiile care au participat la cele trei ediții online Angajatori de TOP se numără: WEBHELP Romania, Allianz Technology, TELUS International Europe, Bosch Service Solutions, Cognizant Softvision, Continental, Veeam Software, British American Tobacco, JTI Romania, Automatic Data Processing (ADP) Romania, Penny., Concentrix Romania, BearingPoint Romania, Schlumberger, Teleperformance Romania, Dell Technologies, BCR, Veeam Software, MassMutual Romania, ACCESA, METRO.digital.

