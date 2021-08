WStories | Povestea antreprenorului român care și-a deschis o afacere de scuba diving în Grecia

Mai mult decât o destinație de vacanță, Grecia a devenit a doua casă pentru unii dintre noi. Este și cazul lui Dan Nicolescu, un antreprenor român care și-a deschis o afacere de scuba diving în Grecia, pe insula Samothraki, mai exact. Fondator al DIRECT Pharma Logistics, Nicolescu a făcut saltul către turism în urmă cu doi ani, după o serie de scufundări alături de un prieten. Sfatul lui Nicolescu, ca antreprenor ce și-a deschis un business nou în turism, cu puțin timp înainte de a izbucni pandemia? ”În business, trebuie să riști ceea ce poți pierde”.

Dan Nicolescu nu a venit întâmplător în Samothraki, un grup de prieteni i-a recomandat insula ca fiind perfectă pentru scuba diving. Ce a făcut antreprenorul? A venit să se asigure că este într-adevăr o zonă bună pentru o afacere în acest, plan pe care acesta îl avea deja după primele lecții cu scafandrii.

”Odată ajunși aici, am făcut o primă investiție, am luat un teren, în spatele unei taverne, la malul mării. După aceea, am achiziționat alte echipamente, cum ar fi barca și ne-am extins treptat. Ca antreprenor, și mai ales dacă e vorba despre un business nou, cel mai important este să riști ceea ce poți pierde”, a declarat Nicolescu, într-un interviu wall-street.ro.

Acesta a mărturisit că a deschide o afacere în Grecia este mai costisitor decât în România și sunt necesare câteva mii de euro. Cât despre afacerea sa, Nicolescu susține că a investit, pentru început, circa 80.000 de euro.

”În business suntem implicați eu și Ioana Tianu, suntem și prieteni, de altfel. Anul acesta ni s-a alăturat și Răzvan, care are mai multe certificări și cu care sperăm să ne putem dezvolta frumos. Eu sunt la primul grad profesional, Ioana este formator, iar Răzvan este instructor de zbor, instructor de ski, conduce chiar și bărci. E nevoie de multă școală pentru a da drumul unui astfel de business aici”, a mai spus Nicolescu.

Citeste si: ePayment vrea sa isi dubleze numarul de angajati. Cei mai cautati...

Ioana Tianu/ Sursa Foto: Wall-Street.ro

Ce e necesar pentru o afacere în Grecia și de ce nu scuba diving și în România

Probabil, sunt mulți care se întreabă de ce Nicolescu a ales Grecia, Samothraki, în speță, și nu România. Ei bine, răspunsul are două direcții foarte bine întemeiate. Pe de o parte, nu se poate face scuba diving în România din cauza curenților din Marea Neagră, care favorizează o floră bogată și practic, vizibilitatea este spre zero. Iar pe de altă parte, este o chestiune ce ține de plăcere, în sensul în care antreprenorul a găsit acel quelque chose pe insulă.

Cât despre pașii pentru deschiderea business-ului, antreprenorul precizează că grecii nu sunt împotriva acestui lucru, însă birocrația stufoasă te poate da înapoi. Pentru început, nu e necesar să fii rezident, ca să îți poți deschide o afacere.

Citeste si: INEDIT: Snorkeling si scuba diving contra...unui sac de deseuri

”Dacă vrei să faci un business care să te includă doar pe tine, persoană fizică, procesul e mai facil. Dacă vrei să faci o școală și să predai un anumit lucru, cum este scuba diving-ul, începe distracția. Spre exemplu, dacă eu vin în Grecia pentru că știu și vreau să fac scuba, trebuie să mă interesez unde anume pot face scuba și fac (n.r. până în 2015, scuba diving-ul era interzis în Grecia, deoarece în ape se găsesc foarte multe vestigii și grecii țin foarte mult la patrimoniu). Dar dacă eu am companie pentru scuba diving, administratorul și reprezentantul legal al companiei trebuie să fie instructori de scuba și vorbitori de limba greacă, nativi sau certificați de atestate (nivel A1, pentru că s-a schimbat legislația de curând)”, a explicat Nicolescu.

Sursa Foto: Ioana Tianu/ Facebook

Următoare etapă este dată de înregistrarea la fisc, altfel nu poți face nimic în Grecia. Ulterior, e nevoie de un contabil, care costă vreo 200- 300 de euro. Pe lângă acesta, mai e nevoie de un avocat, cu un cost similar, pentru că ”legislația elenă e foarte stufoasă”.

Citeste si: KeysFin: Farma atinge un nou record financiar, 70 de miliarde de...

Nicolescu precizează că față de România, unde cu 250 de euro poate fi deschis un SRL în maximum o săptămână și față de Bulgaria, unde costă 150 de euro și în trei ore a apărut afacerea, în Grecia, timpul este relativ și ”trebuie să te încarci cu răbdare”.

Sursa Foto: Ioana Tianu/ Facebook

În ceea ce privește costumul pentru scuba diving, antreprenorul a menționat că unul bun, pentru început,poate costa în jur de 2.000 de euro (echipament luat din Decathlon).

În prezent, o ședință de scuba diving costă 60 de euro și durează circa 20 de minute sau ”cât poți respira”, cum mai spune Nicolescu.

Sursa Foto: Ioana Tianu/ Facebook

”Dacă respiri prea repede și te panichezi, se termină oxigenul din butelie și sunt nevoit să te scot la suprafață”, a adăugat acesta.

Totodată, antreprenorul mărturisește că nu își dorește un turism de masă și nu e interesat de o extindere pe alte insule.

”Nu vreau să dezvolt afacerea în mai multe locuri pe insulă și nici pe alte insule, nu îmi doresc cantitate, mai ales că e ceva născut dintr-un hobby. Scopul meu e să îți arăt ceva, nu să te bag în apă ca pe un pliculeț de ceai”, a mai spus acesta.

Scuba Diving s-a înecat în 2020

Anul trecut a fost o provocare pentru Nicolescu. Dacă business-ul din farma pe care îl deține a avut șanse de reușită, cel cu scuba diving, aflat și la început de drum, s-a înecat, ironia sorții.

”Am pregătit campingul cu rulote, iar când am terminat cu pregătirea am aflat că se închiseseră două puncte vamale: Makaza și Ormenio. Astfel că cei care voiau să petreacă vacanța cu noi trebuiau să meargă circa 400 de kilometri în plus. Și nu numai aceasta a fost problema, ci, mai degrabă, incertitudinea din jurul restricțiilor, pentru că lucrurile nu erau sigure. Practic, după ce am muncit o lună și am pregătit totul, am împachetet și am venit acasă”, a comentat Nicolescu.

În 2021, antreprenorul a venit prima dată pe insulă pe 23 aprilie, iar anumite restricții încă erau în vigoare. PLF-ul, teste, legitimații și explicații privind business-ul recent deschis, care îl obliga să călătorească des între insulă și orașul Alexandroupolis.

Nu a fost ușor, dar nu ne plângem, pentru că dacă nu voiam nu făceam, iar dacă era ușor, făcea oricine. Dan Nicolescu

Sursa Foto: Ioana Tianu/ Facebook

Nicolescu mai spune și că estimează că 2021 va fi un an prielnic turismului, însă se vor vedea consecințele primului an de pandemie și ale valului patru.

”Se tot lărgește cercul asta, se merge pe recomandări, nu sunt broșuri și nu sunt informații distribuite despre Samothraki. Este o insulă pentru o anumită categorie de oameni, iar când se va aglomera, acei oameni vor pleca. Pe de altă parte, nu cred că această insulă va deveni vreodată vreun Thassos sau Mamaia, pentru că nu ai cum să faci Mamaia din ea, nu te vor lăsa oamenii”, a comentat antreprenorul.

De la sănătate la business în turism: cum se împacă cele două

Așa cum spuneam mai sus, Nicolescu a făcut trecerea de la sănătate la business-ul în turism sau, mai bine zis, le-a îmbinat. În România, acesta este acționar în cadrul unei companii în farma, DIRECT Pharma Logistics.

”La mine în familie, toată lumea a făcut Facultatea de Farmacie, iar eu am fugit de ea. Am făcut ceva pe roboți, apoi puțină economie, iar la 40 de ani, am început Facultatea de Farmacie. De ce? Mi-a fost mai ușor, știam lume în sectorul acesta”, a mărturisit Nicolescu.

Compania urmează două direcții: cronic (dializă și diabet) și acut (antibiotice). De asemenea, aceasta acoperă ramura de import și distribuție de aparatură pentru dializă, cu livrare în aproape toate spitalele publice din țară, cu servisare pentru dializă. În plus, DIRECT Pharma Logistics este importator direct de teste de glicemie.

Componenta farma nu va muri, cel puțin nu în România, unde prevenția nu există. În țara noastră, accentul este pus pe tratament. Dan Nicolescu

Nicolescu a dezvăluit că lucrează cu furnizori de peste granițe, cum ar fi:

Alkaloid Macedonia, pentru antibiotice,

Fresenius, Germania, pentru tratamente și echipamente ce țin de dializă,

Medtronic, SUA, echipamente medicale.

”Am căutat o nișă, nu am vrut să mergem pe generice și să ne luptăm pentru discounturi. Ne axăm pe această zonă de dializă și cea de diabet”, a adăugat antreprenorul.

Cel mai dificil lucru la un business e lipsa de predictibilitate. Îți faci niște planuri, iar mâine, acestea se pot schimba. Dan Nicolescu

În plus, Nicolescu mai spune și că strategia sa de business vizează menținerea unui număr de 100 de angajați, odată depășit pragul, intervenind restructurarea sau renunțarea la anumite departamente.

”Pandemia a adus cel mai bun an din istoria companiei. Segmentul de acut a suferit foarte mult, deoarece tot ce a însemnat suspensii pentru copii a murit. Izolarea socială, dar și spălatul constant pe mâini au dus la dispariția tuturor nevoilor de antibiotice. Pe cronic, în schimb, a mers foate bine”, a recunoscut acesta.

Nu în ultimul rând, întrebat de un model de urmat, Dan Nicolescu a vorbit, melancolic, despre bunica sa, de la care a învățat că ”există un motiv pentru care patru degete de la mâini sunt poziționate într-o direcție, iar cel de-al cincilea tinde către altă direcție. Acesta din urmă se numește bun-simț și îți spune când trebuie să te oprești în business și în viață”, a răspuns antreprenorul.

Spre final, antreprenorul român, aproape stabilit în Grecia, a mărturisit că își dorește ca insula să îi accepte și ca lucrurile, în general, să meargă într-o direcție bună, rămânând alături de familie, prieteni și colegi.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: