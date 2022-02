În condiţiile în care deja a fost aprobată creşterea contingentului de personal străin cu drept de muncă în România la 100.000, mii de muncitori din Sri Lanka aşteaptă cu nerăbdare să primească un job în ţara noastră.

Un număr copleşitor de muncitori calificaţi şi necalificaţi din Sri Lanka au întâmpinat prezenţa companiei Work from Asia, în oraşele cheie Kandy, Kurunegala şi Kegalie, unde directorul agenţiei, Yosef Gavriel Peisakh a avut deja zeci de interviuri cu forţa de muncă locală, în vederea recrutării forţei de muncă locale unui job în România.

„Observ în această deplasare că sunt din ce în ce mai mulţi oameni aproape disperaţi să ajungă în Europa. Important este însă ca noi, agenţiile de recrutare cu experienţă, să aducem în ţară doar personalul determinat să îşi onoreze contractele. Este foarte clar că odată cu mărirea contingentului vom avea de-a face cu mulţi oameni care vor profita de această oportunitate şi nu îşi vor onora contractele din România, pentru a se strecura mai departe în Europa, într-o manieră abuzivă.”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Work from Asia, una dintre cele mai mari companii de pe piaţa serviciilor de recrutare a personalului asiatic din România.

În continuare una dintre principalele probleme rămâne lipsa capacităţii autorităţilor române a se adapta suplimentării numărului de muncitori străini cu drept de a munci în România. Dacă aducerea forţei de muncă presupunea atât pentru agenţie, cât şi pentru angajatori o aşteptare de aproximativ 3 luni, până la sosirea personalului străin în România, în prezent timpul de aşteptare s-a dublat şu chiar triplat în unele cazuri. Aşteptarea este acum una foarte greu de suportat pentru ca vorbim despre un interval de 6-8 luni în care vizele de lucru sunt în prezent acordate de către autorităţile române, chiar şi în cazul principalelor agenţii de plasare şi recrutare a personalului din Asia, cum este Work from Asia.

,,Cu ocazia acestei deplasări, m-am întâlnit şi cu reprezentanţii Ambasadei României în Republica Democratică Socialistă Sri Lanka. Din păcate situaţia este una alarmantă, în condiţiile în care Sri Lanka este un furnizor principal de forţă de muncă străină pentru România, există un singur funcţionar care procesează 1000 de dosare şi în momentul de faţă soluţionează solicitările din octombrie 2021”, a concluzionat Yosef Gavriel Peisakh.

