Pe șantierele din România se aud de la an la an tot mai multe limbi străine. Multe din ele nu ne sunt deloc familiare, cum ar fi Sinhalese, una dintre limbile oficiale din Sri Lanka, vietnameza sau nepaleza. De teamă să nu rămână șantierele goale, angajatorii locali recrutează masiv forță de muncă din Orient, o practică adoptată și de către patronii din HoReCa sau din industria textilă. Ce impact are creșterea tot mai mare a numărului de muncitori străini în România și ce presupune concret un astfel de proces de recrutare?