București, Brașov, Constanța, Timișoara, Cluj și Iași sunt orașele de unde vin cele mai multe cereri de personal din partea rețelelor din retailul alimentar. ESSA Group, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa serviciilor de trade marketing şi vânzări din ţară, se confruntă în prezent cu găsirea candidaților potriviți, într-o perioadă extrem de delicată, în care toate deciziile sunt luate în funcție de măsurile dictate de pandemie.

”Bucureștiul și cele cinci mari orașe, definite ca Tier 1, au o concentrare mai mare de puncte de vânzare din canalul modern trade. Pentru job-urile ESSA ce necesită candidați calificați și necalificați, cea mai mare competiție o avem din partea platformelor logistice, prezente în aceste orașe. Sunt multe cereri de personal, dar puțini cei care au disponibilitatea să le acceseze”, declară Eugen Saulea, fondatorul ESSA Group, un business de 15 milioane de euro anul trecut.

Vrei să fii la curent cu cele mai noi tendințe din piața muncii? Te invităm să urmărești evenimentul Reshaping HR: Ce contează în lupta pentru atragerea și reținerea talentelor care va avea loc pe 21 octombrie 2021. Te poți înscrie AICI, gratuit!

În contextul în care astăzi, la nivelul general al pieței, se vorbește de un deficit de personal, antreprenorul spune că, inițial, a luat în calcul varianta personalului din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană (non-UE), cu focus pe Sri Lanka, considerând-o ”soluția ideală”.

ESSA Group a interacționat prima oară cu forța de muncă non-UE în 2019, dar a renunțat odată cu venirea crizei. Ulterior, a reactivat interesul pentru această idee prin intermediul unor consultanți specializați, reactualizând costurile de aducere în țară pentru personalul cu potențial.

Citeste si: Marii retaileri alimentari se confruntă cu o criză de personal

Pornind de la obligativitatea respectării unui cuantum salarial și a unor condiții de aducere în țară - masă, cazare, taxe guvernamentale, bilete de avion, permise de ședere, etc - costul final este cu 32,8% mai mare decât în cazul recrutării și delegării de personal autohton. În plus, există și un termen mare de așteptare de la plasarea cererii și până când aceștia vor veni fizic la muncă în România, respectiv de patru până la șase luni. Eugen Saulea, fondatorul ESSA Group

Drept urmare, varianta recrutării de angajați autohtoni rămâne cea mai bună, chiar dacă în prezent sunt mai multe locuri de muncă decât candidați pentru acele locuri. Recent, ESSA Group a avut, la nivelul unei rețele de supermarket, un necesar de peste 300 de persoane, job-ul de casier fiind preponderent. Compania a indentificat două motive principale pentru care apar aceste comenzi masive de personal. Primul si cel mai important este cel al migrării propriilor angajați către alte rețele de profil. Plecările au la bază aspecte precum cele legate de salarizare, programul de lucru sau structura de management.

Al doilea motiv este cel legat de sezonalitate și de licitațiile pentru servicii noi. În această categorie este dominant job-ul de lucrător polivalent (64%), urmat de lucrătorul comercial (21,9%) și de casieri (3,63%).

Citeste si: Ce spune un antreprenor dupa ce a vandut si al doilea business

”Fenomenul de migrare a propriilor angajați ai marilor rețele către alte companii de profil este unul de o mare amploare în anul 2021. Avem două trimestre din acest an cu creșteri alarmante de la o lună la alta și estimăm că apogeul acestei crize de personal va fi în trimestrul al patrulea, perioadă în care toți furnizorii își doresc vânzări maxime”, explică Eugen Saulea.

Cu cât sunt plătiți angajații din acest sector

Cel mai important factor decizional pentru candidați rămâne salariul, la care se adaugă bonusurile și alte stimulente. Potrivit ESSA Group, cel mai mic salariu în acest domeniu este salariul minim pe economie, pentru un post necalificat, respectiv 1.700 de lei net. La polul opus, salariile mai mari depășesc 2.800 de lei net și cumulează prestări de servicii conexe sau sporuri de weekend.

La momentul de față, parteneriatele setate de ESSA sunt în principal cu marii retaileri alimentari și foarte puțin cu cei din segmentul DIY (do it yourself). Segmentul alimentar este cel cu rulaje semnificative, fiind foarte utile efectivele puse la dispoziție de către companiile specializate, așa cum este și ESSA. În ultimii ani, compania lui Eugen Saulea a redefinit termenul de “leasing de personal” în relația cu marii retaileri, în contextul în care colaborarea cu aceștia presupune multă flexibilitate când vine vorba de selecția de personal.

Citeste si: Kaufland deschide un nou magazin în Blaj

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: