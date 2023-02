Autori de bestsellers, experți și speakeri internaționali de top vin în martie la București, în cadrul Future of Organizations, una dintre cele mai mari conferințe de coaching și leadership din Europa de Sud-Est. Printre aceștia se numără faimosul Simon Alexander Ong, autor al bestsellerului Energize: Make the Most of Every Moment, despre care faimoasa publicație New York Times a scris “Este fix genul de carte de care avem nevoie în momentul de față. Cu atât de mult stres din toate părțile, Simon ne arată ce putem face să fim să ne simțim mai bine în viețile noastre”.

Pe lângă autor de cărți, Ong este și antreprenor, coach și public speaker. Acesta va vorbi pe 2 martie despre modul în care energia personală poate ajuta oamenii din mediul afaceri să se adapteze mai ușor unei lumi în permanentă schimbare.

Pe scena conferinței Future of Organizations va urca și Marion Franklin, autoare a bestsellerului internațional The HeArt of Laser Focused Coaching și business coach, și Janet Harvey din partea Thought Leadership Institute din cadrul International Coaching Federation. Alături de aceștia în cele două zile de conferință vor mai fi prezenți alți 13 coachi, experți și speaker, din România și străinătate, care vor împărtăși din experiența și viziunea asupra tendințelor observate din practica lor cu numeroase organizații, dar și abilităților atât de necesare pentru acestea într-o lume aflată în plină viteză.

În contextul în care interesul pentru coaching al organizațiilor din România crește de la an la an, ICF România organizează între 1 și 2 martie la București, Future of Organizations, cea mai mare conferință de coaching și leadership din Europa de Sud-Est. Având ca temă principală modul în care organizațiile vor trebui să se adapteze viitorului, prin dezvoltarea de noi abilități pentru angajații săi, conferința se adresează mediului de afaceri, profesioniștilor în HR, directorilor executivi, specialiștilor în coaching, dar și oricăror persoane interesate de coaching și leadership sau care doresc să exploreze noi instrumente de îmbunătățire a abilităților personale și profesionale. Conferința de la București va reuni experți, coach-i cu experiență extinsă în plan local și internațional.

Patru beneficii ale coaching-ului de care trebuie să țină cont organizațiile din România

Conform ICF, coaching-ul este un proces de gândire creativ și stimulativ, care îi inspiră pe oameni să-și maximizeze potențialul personal și profesional. Scopul coaching-ului este de a debloca potențialul oamenilor și de a-și maximiza propriile performanțe.

Coaching-ul eficient susține oamenii să își schimbe modul de gândire și să stabilească noi strategii cu care să facă față diverselor provocări. Întrebările deschise și încurajarea autonomiei clienților pentru a-și asuma anumite riscuri rezonabile îi va ajuta să le crească încrederea în sine, astfel încât să poată găsi soluții alternative la problemele de muncă și de viață.

În prezența unei relații de calitate, oamenii care apelează la coaching se vor simți apreciați și implicați, deoarece cineva își oferă timpul și expertiza pentru a-i sprijini să-și atingă obiectivele, în speță cel/cea care facilitează sesiunile de coaching. În plus, coaching-ul îi ajută pe oameni să-și descopere propria motivație.

Piața de coaching din România se apropie de pragul de 50 de milioane de euro, după creșteri anuale de aproximativ 20%, conform estimărilor specialiștilor din domeniu. Totuși piața de coaching din România este departe de nivelul din țările dezvoltate, lucru care arată că există mare potențial de creștere. În plus, pandemia și războiul din Ucraina au pus presiune pe manageri și pe antreprenori, care, în acest context, au apelat tot mai mult la serviciile de coaching profesionist.

