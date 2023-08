Despre stock options plan sau oferirea de acțiuni angajaților din cadrul companiilor se vorbește mai intens pe piața forței de muncă din România doar de câțiva ani. Performanța salariaților nu se mai măsoară doar în salarii majorate și bonusuri și nici nu se mai recompensează doar cu vouchere și cadouri. AROBS, cea mai mare companie IT de la BVB are deja în derulare al treilea astfel de program de retenție, motivare și implicare a angajaților, o inițiativă de care a beneficiat la rândul său Voicu Oprean, azi unul dintre cei mai importanți antreprenori din peisajul IT românesc și liderul unei organizații care menține ușile deschise pentru tinerele generații.