Acţiunile AROBS Transilvania Software (AROBS), cea mai mare companie românească de tehnologie listată la Bursa de Valori Bucureşti, vor fi incluse din 18 martie 2024 în indicii FTSE Russell dedicaţi Pieţelor Emergente, conform unui comunicat al BVB, preluat de Agerpres.

Acţiunile AROBS vor intra în structura indicilor FTSE Micro Cap, includerea fiind anunţată de furnizorul global de indici pe 16 februarie, în urma revizuirii trimestriale.

"Piaţa de capital din România primeşte o reconfirmare internaţională importantă cu privire la potenţialul de dezvoltare prin cea mai recentă decizie a FTSE Russell de a include o nouă companie în indicii bursieri dedicaţi pieţelor emergente. Observăm că numărul companiilor româneşti prezente în indicii FTSE Russell continuă să crească, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv pentru investitorii de retail şi instituţionali şi companiile listate sau care se pregătesc de listare. Odată cu includerea AROBS, de la 18 martie 2024, România va fi reprezentată în indicii FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente de 14 companii care activează în sectoare reprezentative pentru economia ţării", a declarat Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti.

Astfel, România va avea din 18 martie un număr de 14 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente (şapte în indicii în indicii FTSE Global All Cap şi şapte în indicii FTSE Global Micro Cap).

"Creşterea numărului de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti în indicii FTSE Russell reflectă dezvoltarea pieţei de capital din România printr-un nivel crescut de interes şi încredere din partea investitorilor internaţionali în companiile româneşti, mediul antreprenorial local şi economia ţării în ansamblu. Continuăm proiectele de dezvoltare a pieţei de capital, precum implementarea Contrapărţii Centrale, programul destinat Market Maker-ului Emitentului, creşterea numărului de rapoarte de analiză publicate pe platforma BVBResearch.ro, atragerea de noi emitenţi şi investitori, şi am convingerea că alături de cele 14 companii prezente din martie în indicii FTSE vom stimula şi mai mult interesul investitorilor", a declarat Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.

AROBS este creatoare de soluţii personalizate pentru parteneri internaţionali şi produse software pentru este 11.000 clienţi din Europa şi Asia. Compania este prezentă în 11 locaţii în România şi opt în străinătate, iar cei peste 1200 de specialişti AROBS construiesc soluţiile viitorului în Automotive, Embedded, Medical, Space, Marine, Life Sciences, Travel, IoT, Fintech, Enterprise, şi Automatizare inteligentă.

"Suntem încântaţi că, odată cu includerea AROBS în FTSE Russell, expunerea companiilor antreprenoriale româneşti către investitorii globali continuă să crească. Anunţul de astăzi respectă promisiunea pe care am făcut-o investitorilor la momentul transferului pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, privind includerea acţiunilor AROBS în indicii de referinţă globali. De asemenea, această includere deschide noi oportunităţi în legătură cu dezvoltarea şi vizibilitatea companiei pe pieţele globale, şi prin urmare, creşterea lichidităţii şi diversificarea acţionariatului AROBS. Următorul obiectiv este includerea acţiunilor AROBS în universul indicilor locali, BET, obiectiv la care lucrăm intens în prezent", a declarat Voicu Oprean, fondator şi CEO al AROBS.

Compania s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti la finalul anului 2021, ca urmare a celui mai mare plasament privat de acţiuni realizat pe piaţa AeRO, în urma căruia a atras 74,2 milioane de lei (14,8 milioane euro) de la investitori. AROBS este prezentă pe piaţa principală a BVB din septembrie 2023.

România este reprezentată de acţiunile a şapte companii în indicii FTSE Global All Cap, respectiv Banca Transilvania (TLV), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), One United Properties (ONE) si Teraplast (TRP).

De asemenea, în indicii FTSE Global Micro mai sunt incluse acţiunile a şase companii româneşti: Aquila (AQ), Bittnet Systems (BNET), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Conpet (COTE), Purcari Wineries (WINE) si Sphera Franchise Group (SFG).

Promovarea României de către FTSE Russell, în septembrie 2020, în rândul Pieţelor Emergente a deschis pentru piaţa de capital calea către un univers investiţional mult mai larg, iar odată cu creşterea numărului de investitori, este mai mare şi cererea pentru activele româneşti, care se va traduce şi printr-o evaluare mai bună a companiilor listate şi, deci, printr-o creştere a capitalizării pieţei locale.

BVB, instituţie fundamentală a pieţei de capital, este singurul operator de pieţe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piaţă din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde şi Depozitarul Central, instituţia responsabilă pentru operaţiunile de registru şi decontare în România, iar în octombrie 2019 a luat fiinţă contrapartea centrală CCP.RO, instituţie care va prelua funcţia de compensare a tranzacţiilor cu valori mobiliare în România şi care va contribui la relansarea pieţei de produse derivate.

BVB administrează două pieţe distincte, Piaţa Reglementată şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinţă.

La finalul anului 2023, pe ambele pieţe ale BVB erau listate 371 de companii cu o capitalizare care a depăşit 300 de miliarde de lei, cel mai mare nivel din istorie.

Indicele principal al pieţei, BET, a încheiat anul 2023 cu un avans de aproape 32% şi indicele BET-TR cu un avans de aproape 40% faţă de începutul lui 2023.

Lichiditatea medie zilnică în anul 2023, pentru toate instrumentele financiare, a fost de 154 milioane de lei, o creştere cu 60% faţă de anul precedent şi o valoare record.

O valoare record în anul 2023 a înregistrat şi numărul investitorilor de retail care a ajuns la 179.000 la finalul anului.

Dinamica ultimilor ani demonstrează că BVB poate susţine necesarul de capital pentru antreprenori şi instituţii ale statului. Eforturile BVB şi ale stakeholderilor săi de modernizare şi dezvoltare a pieţei de capital din România au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piaţă Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell, în anul 2020.

La finalul lunii octombrie a anului trecut, 13 companii româneşti erau incluse în indicii FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente.

