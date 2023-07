Vor fugi IT-iștii din România dacă Guvernul le taie facilitățile fiscale? ”Eu aș accepta un salariu mai mic în țară”

Puțin peste 200.000 de IT-iști contribuie cu aproximativ 21 miliarde de dolari la economia națională, adică aproape 7% din PIB, dacă ar fi să ne luăm după cifrele din 2022. Dincolo de comparații exagerate, precum Silicon Valley-ul Europei, sectorul IT românesc a tras în sus, fără îndoială, economia locală în ultimii 20 de ani. Pus însă în fața unui deficit bugetar uriaș, Guvernul are acum de rezolvat o ecuație complicată: taie facilitățile fiscale din IT și riscă să își omoare gâsca cu ouă de aur, sau pune sub semnul întrebării miliarde de euro - bani europeni pe care România ar trebui să îi încaseze?