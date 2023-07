La nivel global, anul 2023 a debutat cu concedieri masive in rândul companiilor din sectorul IT, e.g. Meta, Google, Amazon si Microsoft, totuși, mediatizarea și entuziasmul generat de Artificial Intelligence au adus randamente de două sau chiar trei cifre companiilor precum Nvidia, C3.ai, Microsoft, Palantir, Adobe si Uipath. Aceste tendințe au reorientat atenția și investițiile către companiile de software, axate mai mult sau mai puțin pe AI. Vă prezentăm mai jos o analiză realizată de către fondul de investiții Evergent Investments.

La nivel național, ultimii doi ani au adus la cota bursei românești companii noi din sectorul IT. Un domeniu dinamic și în plină expansiune, sectorul IT a atins o pondere de 7% din PIB-ul României conform ultimelor cifre disponibile.



“Rule of 40”



“Rule of 40” este un indicator utilizat pentru a evalua performanța și sănătatea financiară a companiilor de software. Indicatorul reflectă echilibrul dintre creștere si profitabilitate. “Regula” sugerează că rata combinată de creștere a veniturilor unei companii și marja de profit a acesteia ar trebui să fie de cel puțin 40%:



Regula 40 = Rata de creștere a veniturilor + Marja de profit



Analiza companiilor de software, listate pe bursa locală, prin prisma “Rule of 40” arată ca trei din șapte companii aveau valoarea indicatorului peste 40% în 2021. Anul 2022 a adus o îmbunătățire la nivelul sectorului reprezentat la BVB, cinci din cele șapte companii depășind pragul de 40%.



Marje și rate de creștere



La nivelul cifrelor raportate pentru anul 2022, marjele nete ale companiilor de software analizate au fost intre 7% si 29%, in timp ce ratele de creștere ale veniturilor s-au situat între 26% si 59%.

Astfel, observăm variații semnificative în performanța lor. Două din cele șapte companii au înregistrat o îmbunătățire a marjei nete în perioada 2021-2022, în timp ce trei au înregistrat o rată de creștere mai mare a veniturilor față de anul anterior. Aceste aspecte ar putea reflecta mediul inflationist din ultima vreme.



Analiza la nivelul fiecărei companii:

⦁ Arctic Stream a depășit pragul de 40% al indicatorului prin creșterea semnificativă a CA în 2022, generată, în principal, de creșterea vânzărilor de soluții IT dezvoltate de companii partenere și o menținere a marjei de profit net (8.3%)

⦁ Arobs a depășit pragul de 40% al indicatorului în 2022. La nivel individual a avut o creștere mai mare a CA (35%) dar o scădere a marjei nete de la 25.5% la 18.3%. La nivel consolidat, cifrele Arobs au arătat o creștere a CA de 58.4% și o marjă netă de 14.3%

⦁ Bento și-a menținut valoarea indicatorului peste 40%. A raportat o creștere a CA de 26% în 2022, reprezentând o treime din creșterea anului precedent, și o marjă de profit net constantă în jurul a 16%

⦁ Connections Consult nu a reușit să treaca testul “Rule of 40”. Compania a menținut relativ constantă rata de creștere a CA și marja netă de profit

⦁ Safetech Innovations, la nivel individual, pare să fie campioana analizei. Compania confirmă, atât prin rata de creștere semnificativă, de peste 50%, a CA, cât și cea mai mare marjă de profit net de 29.2%, în comparație cu celelalte companii listate. Rezultatele consolidate arată o marjă a profitului net de aproximativ 19%, mai scazută, datorită înființării entității din Marea Britanie

⦁ Softbinator s-a menținut peste pragul de 40% al indicatorului cu o evoluție relativ constantă a ratei de creștere a CA și a marjei nete de profit

⦁ Life is Hard a avut la nivelul anului 2021 rezultatele financiare influentate de preluarea liniilor de activitate de la Active Power Solutions si Tree Comm Services. La nivelul anului 2022, compania a avut o evoluție echilibrată între rata de creștere a CA (16.7%) și marja netă de profit (18.3%).

Remarcăm ponderea dominantă a creșterii CA în cadrul indicatorului “Rule of 40”, deoarece companiile sunt pe un trend de creștere și se concentrează, în principal, pe obținerea unei cotei de piață cât mai mare. În paralel, creșterea CA pentru unele companii a fost susținută majoritar de activități cu marje reduse, cum ar fi: vânzarea de hardware, revânzarea de soluții IT sau închirierea personalului (outsourcing) pentru proiecte externe, fapt reflectat și în scăderea marjelor nete.



Pe lângă creșterea organică evidențiată de analiza “Rule of 40”, companii ca Arobs, Safetech, Softbinator, au realizat la nivel consolidat rate de creștere mai ridicate ale veniturilor, prin achiziția altor companii sau prin deschiderea unor filiale.

Analiza companiilor de software, listate la BVB, prin prisma "Rule of 40" arată ca anul 2022 a adus o îmbunătățire si oferă un punct de referință pentru a evalua performanta acestora.

Analiza este realizată de Bogdan Vasile. Acesta este analist de investitii al EVERGENT Investments si acopera investitii, atat private, cat si listari pe Aero si piata principala.

Sursa foto: Westend61 on Offset / Shutterstock.com

