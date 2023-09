Wantsome, Academia de IT din Iași lansează o serie de lecții demonstrative ale cursurilor care urmează să înceapă în ultimele luni din 2023. Sunt așteptați să se înscrie peste 1.000 de participanți.

Wantsome, Academia de IT a pregătit sesiuni demonstrative pentru Programare (Python, Go, Front-end, .NET, Java), Testare Manuală, Testare Automată, System Engineering &DevOps, Network&Infrastructure, Business Analysis, Project Management, Baze de date, Excel. În cadrul evenimentelor Hands-on IT, participanții vor testa în amănunt cursul pe care și-l doresc, iar pe lângă informațiile utile despre domeniu, programă, mentori și școală, aceștia vor putea lucra aplicat, exact ca într-o sesiune de mentorat. Mai mult, vor putea adresa întrebări mentorilor și vor primi sfaturi și recomandări, astfel încât să poată identifica direcția profesională potrivită.

Aceste lecții gratuite au loc online, seara, de la ora 18:30, în zilele care vor fi anunțate pe parcurs în rubrica „Evenimente” a site-ului și pe rețelele de socializare. Toți cei care vor să participe se pot înscrie gratuit prin formularul din pagina evenimentului, de pe site-ul companiei - www.wantsome.ro.

Primele lecții demonstrative au fost organizate deja pentru cursurile - Introducere în Programare (5 septembrie) și Programare Java (7 septembrie), iar umătorele anunțate sunt: Testare Manuală și Introducere în Testare Automată (12 septembrie), UI/UX Design (14 septembrie), Baze de Date (16 septembrie), Programare Python (18 septembrie), Business Analysis (19 septembrie), Go (Golang) (20 septembrie), Programare Front-End (21 septembrie), Network & Infrastructure (26 septembrie), Testare Automată (27 septembrie), Programare.NET (4 octombrie).

Din experiența noastră, înscrierile sunt echilibrate, participanții dorind să afle cât mai multe informații despre roluri diferite până înțeleg ce li se potrivește cel mai bine și își aleg drumul către IT. Tot pentru a-i sprijini în alegerea lor, la Wantsome pot beneficia de sesiuni gratuite de consiliere cu un specialist în HR. Știm că nu e ușor să-și plănuiască primii pași în IT și de aceea analizăm împreună ce li se potrivește și punem la cale planul de carieră. Iuliana Anton, fondatoare Academia Wantsome (foto)

Finanțare de 100% pentru specialiștii IT

Referitor la programul cu finanțare de 100% pentru specialiștii IT, în Wantsome sunt deja 29 de astfel de specialiști înscriși la cursul de „Baze de date” (în grupa care a început la 1 august) și la cursul de „Testare automată” (în grupa care va începe pe 18 septembrie). Următoarele două cursuri cu finanțare 100% pentru specialiștii IT sunt programate să înceapă pe 9 octombrie - „Programare Go (Golang)” și „Baze de date”. Locurile sunt limitate, iar înscrierile au loc până la 30 septembrie.

Pentru a beneficia de acest program cu finanțare de 800 de euro (plus TVA), participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie angajați ca specialiști IT într-o companie privată din România (cu până în 250 de angajați), care să aibă sediul social sau punctul de lucru într-unul din județele - Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Olt, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vâlcea. Totodată, contractul de muncă trebuie să fie înregistrat pe unul dintre codurile - COR 251, COR 252 sau COR 351 (cu ramificațiile lor), precum și coduri CAEN specifice IT.

Wantsome a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 2.687.408 lei anul trecut, se dezvoltă astăzi într-o piață aflată în continuă schimbare.

Decizia privind introducerea impozitelor pe venitul din IT trebuie luată în contextul economic și politic al țării și trebuie să fie echilibrată pentru a ține cont atât de nevoile bugetului de stat, cât și de competitivitatea economică a României. Este important ca autoritățile guvernamentale, mediul de afaceri și specialiștii din IT să lucreze împreună pentru a găsi soluții care să aibă în vedere interesele tuturor părților implicate și să mențină România ca o destinație atractivă pentru investiții și dezvoltarea industriei IT. Iuliana Anton, fondatoare Academia Wantsome

Oricum ar fi, decizia companiilor străine din IT de a investi în România depinde de mai mulți factori, inclusiv de accesul la talente tehnice și de infrastructura IT. Pe de altă parte, dacă impozitele cresc semnificativ pentru angajații din IT, aceștia ar putea fi tentați să caute oportunități în alte țări. Astfel, ar putea exista un risc de pierdere a specialiștilor valoroși în domeniul IT din România.

