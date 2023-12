Raport: Românii au depus 10 milioane de aplicări pentru angajare în 2023

Interesul candidaţilor pentru angajare sau pentru schimbarea jobului a crescut anul acesta, în condiţiile în care, din ianuarie şi până în prezent, au fost înregistrate 10 milioane de aplicări, cu aproximativ 5% mai mult decât în 2022, susţin reprezentanţii platformei de recrutare eJobs România, citați de Agepres.

Pe de altă parte, un record pozitiv a fost înregistrat de joburile remote, aflate la maximul ultimilor ani, în termeni de aplicări.



Potrivit sursei citate, eforturile depuse de candidaţi au rămas constante pe tot parcursul anului, inclusiv în lunile de vară şi la final de an, perioade în care, în general, procesul de aplicare cunoaşte un ritm mai lent.



"Spre deosebire de anul trecut, când mai degrabă piaţa a fost cu ochii pe candidaţi, anul acesta, candidaţii au stat cu ochii foarte aproape de piaţă. Nu doar că au aplicat mai mult cei care aveau deja un cont pe platformă, dar am văzut şi o creştere de aproape 10% a numărului de candidaţi noi. Foarte probabil ca şi anul viitor să asistăm la acelaşi fenomen, în contextul în care cel mai recent sondaj pe care l-am derulat relevă faptul că 56% dintre respondenţi au în plan o schimbare de job în 2024", a afirmat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.



Cu 3,8 milioane de aplicări, candidaţii din segmentul de vârstă 25-35 de ani au fost cei mai activi în căutarea unui job. Totodată, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani au cumulat aproape 3 milioane de aplicări, iar 1,9 milioane au venit din categoria 36 - 45 de ani.



În schimb, candidaţii care au mai mult de 45 de ani rămân o parte relativ timidă şi cu cel mai ridicat nivel de reticenţă când vine vorba de schimbarea jobului. Aceştia au înregistrat 1,1 milioane de aplicări. Potrivit reprezentanţilor eJobs România, mai puţin de 100.000 de aplicări aparţin celor care au maximum 18 ani.



"Pentru primele trei categorii, vedem nu doar o creştere a numărului de candidaţi noi şi de candidaţi care s-au reactivat după un 2022 mai liniştit, ci şi un număr mai mare de aplicări/candidat. Cei mai mulţi vizează joburile entry - level, care cer o experienţă de maximum doi ani şi, foarte aproape de acestea, se află poziţiile mid-level (2 - 5 ani de experienţă). De altfel, în 2023, şi oferta de joburi tot de poziţiile entry şi mid a fost dominată. Anul acesta a venit, însă, cu relativ puţine mişcări din zona de management. Au fost candidaţii cei mai stabili şi mai greu de convins să facă o schimbare de carieră - pentru anunţurile care căutau manageri au fost înregistrate puţin peste 800.000 de aplicări", a explicat Roxana Drăghici.



Domeniile care au atras cele mai multe aplicări au fost retail (3,1 milioane), servicii (1,3 milioane), call - center/BPO (1,3 milioane), IT/telecom (1,1 milioane) şi financiar - bancar (1 milion). De cealaltă parte, domeniile pentru care candidaţii au manifestat cel mai scăzut interes au fost real estate, industria textilă, educaţie/training, farma, asigurări şi arte/entertainment.



Un alt element de specificitate pentru acest an a constat în faptul că a fost marcat un nivel record de aplicări pentru joburile remote. 14,4% din totalul aplicărilor a mers către acestea, respectiv 1,5 milioane de aplicări comparativ cu 1,2 milioane în 2022.



"Şi pentru locurile de muncă din străinătate a fost atins un record, însă, în acest caz vorbim despre cel mai mic număr de aplicări din ultimii ani - aproape 160.000", a mai spus Roxana Drăghici.



În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile peste 22.000 de locuri de muncă.

