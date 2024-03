Andreea Strugaru, după 30 de ani de business pe tocuri: Femeile trebuie să scape ele, din start, de prejudecăți

Este valabil atât pentru bărbați, dar și pentru femei ca, în orice inițiativă, să nu ne punem singuri piedici, mai ales dacă sunt legate de prejudecăți, să nu devenim propriul obstacol, așa că femeile ar trebui să nu plece chiar ele la drum cu gândul că vor fi dezavantajate că sunt femei, chiar și în industriile considerate „bărbătești”.

Este concluzia discuției cu Andreea Strugaru, cofondator și coproprietar al Kadra, o companie cu origini clujene în prima jumătate a anilor ‘90, dar care acum are acoperire națională și care a înregistrat o creștere a business-ului de peste 20% în ultimii doi ani, dar și care așteaptă și o oportunitate să se extindă în afara țării.

A absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare din Cadrul Universității Tehnice din Cluj, tatăl ei fiind inginer, iar talentul la matematică ar fi recomandat-o către un domeniu tehnic, dar chiar ea recunoște că talentul ei la matematică ar fi trebuit exploatat către zona de finanțe mai degrabă.

Planurile ei erau altele la vârstă la care termina facultatea, dar drumurile au purtat-o pe o direcție la care nu se aștepta.

„Visul pământean” era acela de a ajunge manager într-o companie. Credea că ar fi fost varianta mai simplă, dar, încurajată și de soțul ei, a ales să drumul antreprenorului.

A demarat, alături de alți doi parteneri, o afacere care trebuia să genereze venituri pentru a „acoperi facturile lunare”, dar a ajuns după mai bine de 30 de ani de experiență în business coproprietarul unei companii care a raportat o cifră de afaceri de 62,5 milioane de lei în 2023.

Nu-și făcuse un obiectiv care să vizeze o avere de „nu știu câte milioane” sau să crească business-ul la un anumit nivel, dar dezvoltarea acestuia a devenit inevitabilă după un timp.

„Antreprenoriatul nu este deloc varianta mai simplă și mă gândeam că aș putea deveni o corporatistă feroce, dar soțul meu, fiind angajat într-o companie mare, mi-a spus: «Andreea, la cum te știu, ție nu-ți place să ți se spună ce să faci. Corporația nu este pentru tine». Și am ales antreprenoriatul”, ne povestește Andreea Strugaru.

Nu avea istoric de antreprenori în familie, nu avea relații sau cunoștințe, iar cei doi parteneri cu care a înființat business-ul nu aveau nici ei experiență în afaceri. Au avut ocazia de a merge, la începutul anilor ‘90, în afara țării și au văzut ceva ce nu prea exista în România: uși automate.

„Nu văzuse multă lume așa ceva. Pe vremea aia, erau multe străzi care nu aveau iluminat public. În Cluj, doar hotelul Napoca avea uși automate, dar ne-am gândit că ar putea fi ceva de care va fi nevoie în România”, ne-a povestit antreprenoarea.

Ne povestește că a fost complicat la început să vândă un produs pe care lumea nu-l cunoștea și de care nu era convinsă că avea nevoie. La mijlocul anilor ‘90, ne mai spune ea, era bine dacă semna, într-un an, contracte de 100.000 de dolari. Acum, pentru că și-au diversificat mult portofoliul de produse și servicii, dar au dezvoltat și foarte mult businessul, au ajuns la o cifră de afaceri ce se ridică la circa 12,5 milioane de euro.

A folosit faptul că este femeie în avantajul ei

Domeniul construcțiilor este unul populat preponderent de bărbați, iar nișa pe care au deschis-o în România în anii ‘90 era una tehnică, așa că prezența unei femei într-un asemenea domeniu este mai degrabă o excepție decât o normă.

În 30 de ani de business pe tocuri era inevitabil să dea și pentru situații în care s-a lovit de prejudecăți, în care a fost desconsiderată sau în care partenerii de dialog bărbați nu au dat dovadă de considerație, dar a ales să nu lase aceste lucruri să o dea înapoi.

Ba dimpotrivă, a ales să transforme „dezavantajul aparent” pentru a-și demonstra priceperea.

„Când mă gândesc la activitatea mea profesională, m-am învârtit, într-adevăr, mai mult între bărbați. Da, poate fi intimidant uneori, dar nu înseamnă că nu poți avea succes. Ca femeie chiar ai un avantaj. Nu prea sunt bărbați care să refuze o femeie care vine încălțată în tocuri roșii, care vrea să bea cu el o cafea și să-i povestească cu ce se ocupă”, se amuză antreprenoarea.

Andreea Strugaru nu consideră că femeile ar trebui să-și ascundă feminitatea în lumea afacerilor dacă aceasta reprezintă un avantaj, mai ales când acesta ar putea fi principalul avantaj.

„Nu ne putem minți. Mai ales la noi, în România, încă există prejudecăți. Au fost multe momente în care am stat să mă gândesc dacă valorez la fel de puncte precum bărbații de la masă”, ne povestește ea.

Totuși, antreprenoarea ne încurajează să gândim că trebuie să ne folosim de ce avem pentru a ne crea oportunități prin care să demonstrăm că prejudecățile nu-și aveau rostul.

„Chiar și pe șantiere mă duceam încălțată în tocuri. Și nu pentru altceva, ci pentru a mă asigura că nu mă refuză măcar pentru o discuție. Piața coonstrucțiilor este un domeniu în care mulți tind să creadă că opinia unui bărbat contează mai mult, așa că trebuie să vorbești atunci când ai ocazia pentru a arăta că și părerea ta este la fel de valoroasă”, ne-a explicat Andreea Strugaru.

Și când vorbește despre utilizarea șarmului feminin în lumea business-ului, Andreea se referă la faptul că femeile ar trebui să se gândească la feminitate ca la o componentă a carismei lor, nu ca la o unealtă de a le suci mințile bărbaților pentru a le lua banii.

„Nu mi-a fost teamă niciodată să folosesc avantajul de a fi femeie și nu consider că am făcut nimic neetic sau imoral, pentru că și eu îmi doresc să discut cu oameni carismatici, nu cu oameni care discută sec și care vin să-mi spună o poezie bine învățată”, ne-a mai explicat cofondatoarea Kadra.

Iar recomandarea de a-ți folosi șarmul personal este valabil și pentru bărbați, nu doar pentru femei, deoarece este logic și în avantajul tău să te faci plăcut pentru a te asigura că partenerul de business este deschis la dialog și că te va asculta cu interes.

„Deși poate alții nu ar face-o, eu le recomand să-și folosească farmecul personal și colegelor din companie, dar și colegilor bărbați. Pentru că farmecul personal nu este doar un atu de care se pot folosi doar femeile, ci și bărbații. Îi văd pe colegii din departamentul comercial care sunt eleganți, care au grijă să fie cât mai prezentabili la întâlniri că au foarte mare succes”, a punctat cofondatoarea Kadra.

Femeile care vor să intre în business trebuie să renunțe ele la prejudecăți

Andreea Strugaru este de părere că femeile care pleacă la drum cu gândul că sunt femei și ar putea fi desconsiderate pentru acest fapt pot ajunge să se descurajeze singure gândind așa.

„Acum, după atâta experiență înțeleg că, mai ales aici la noi (în România – n.r.), o să te lovești de o astfel de gândire. Dar nu trebuie să generalizăm, pentru că sunt mulți profesioniști, cu educație aleasă și care nu te desconsideră doar pentru că ești femeie. Așa că, de ce să pleci la drum că ai un dezavantaj că ești femeie?”, a punctat Andreea Strugaru.

Cu atât mai mult cu cât, ne povestește antreprenoarea, apar momente în care bărbații chiar ar putea ignora sau uită faptul că ești femeie.

„Apar și momente în care dialogul poate ajunge la un nivel în care conversația nu este pentru prințese, dar nu ai ce să faci. Trebuie să-ți aduci aminte pentru ce ești acolo. Am avut conversații mult mai aride decât mi-aș fi dorit, în care nu s-a ținut cont de etichetă, de faptul că se află o femeie prin preajmă, dar mi-am spus: «Măi fată, ai hotărât să fii aici, dă-i înainte!» Nu te poți lăsa dat înapoi”, a subliniat Andreea Strugaru.

Din ce ne spune ea, temerile născute din prejudecăți ar putea fi nejustificate în unele momente, deoarece instanțele în care apar prejudecățile sunt foarte rare în viața de zi cu zi.

„Este primul lucru pe care l-aș recomanda: Să nu te lași descurajat de aceste gânduri, deoarece, de cele mai multe ori, nici nu se întâmplă. Temerile acestea trebuie șterse de la bun început. Nu trebuie să devii chiar tu prima persoană care te descurajează, lăsându-te influențat de aceste prejudecăți”, ne-a mai explicat Andreea Strugaru.

Cum să nu te lași descurajat(ă)

Andreea Strugaru are un sfat destul de direct pentru cei care s-ar simți demotivați sau descurajați din diverse motive, inclusiv de prejudecăți: acceptă din start că poți da peste situații neplăcute.

Femeia de afaceri îi încurajează pe toți, nu doar pe femei, să înțeleagă faptul că antreprenoriatul este un drum cu suișuri și coborâșuri, că momente grele și neplăcute vor apărea tot timpul și că nu are importanță că ești bărbat sau femeie.

„Trebuie să fii conștient că astfel de lucruri se vor întâmpla și că nu ți se vor întâmplat doar ție. Vei trece prin multe situații complicate. Cine crede că antreprenoriatul este simplu se înșală. Vor fi momente în care te vei simți dat înapoi, dar trebuie să dai înainte. Vor fi momente în care te vei simți foarte jos, dar după o orice cădere urmează o revenire. Va necesita efort, dar, de acolo, drumul este doar în sus”, a mai punctat Andreea Strugaru.

Altfel spus, antreprenoarea ne încurajează să nu ne fie teamă de eșec, să-l acceptăm, și să nu facem un capăt de țară dintr-un moment care s-ar putea dovedi a deveni o nouă oportunitate de creștere.

„Am trecut printr-o perioadă complicată în timpul crizei din 2008. Nici nu știam cum o să trecem de ea. După ce am trecut de criza aceea, am spus că nu ne va mai putea opri nimic. A venit pandemia și ne-a dat iar planurile peste cap. Am învățat cu ocazia asta că nu toate crizele sunt la fel. A trebuit să facem ajustări, dar am mers mai departe, iar ultimii ani au fost chiar excepționali în ceea ce privește creșterea afacerilor”, ne-a mai spus Andreea Strugaru.

Trebuie să te împaci și cu gândul că obiectivele personale și cele profesionale generează compromisuri

Fără doar și poate, viața femeilor este mai complicată decât a bărbaților, cărora le vine mai ușor să gestioneze echilibrul dintre obiectivele profesionale și cele personale. Deși femeile și bărbații pot fi la fel de pasionali în ceea ce fac, în realitate, în cazul femeilor, obiectivele personale, cum ar fi acelea de a se căsători și/sau de a avea copii, le pot da mai multe bătăi de cap.

Nu este obligatoriu pentru fiecare caz, dar sunt multe exemple în care o femeie se teme că trebuie să renunță la obiectivele profesionale în detrimentul celor personale sau invers.

Nu trebuie să renunți la niciunul, dar, ne explică Andreea Strugaru, vor trebui făcute compromisuri și acceptată ideea că nu-i poți avea totul din ambele lumi.

„Planul meu ca fată era să mă căsătoresc și să am cel puțin doi copii, dar cu timpul mi-am dat seama că o să fie mult prea complicat cu doi copii. Am o fată (22 de ani la momentul interviului - n.r.) care mi-a umplut viața și a fost ceea ce aveam nevoie și pe plan personal. Am avut și un soț care m-a înțeles și care m-a susținut când a fost nevoie. La fel am procedat și eu când mi-a venit rândul. Este important să ai și norocul de a găsi un partener care de înțelege”, a mai spus antreprenoarea, care este împreună cu soțul ei încă de la începutul anilor '90.

Cum alte cuvinte, poți avea succes și în cariera profesională, dar și în viața personală, dacă ești conștient că va trebui să faci compromisuri la un moment dat și dacă nu lași acele compromisuri să se transforme în elemente de nereușită.

