Salariul reprezintă în continuare principalul indicator pentru angajații din România atunci când vine vorba de a alege sau nu un loc de muncă nou sau de a rămâne la actualul angajator. Aceasta a fost și concluzia angajatorilor, în prima parte a conferinței HR 2.0 – Piața Muncii între prudență și încetinire economică, organizată de wall-street.ro.

„Noi am negociat chiar zilele trecute contractul colectiv de muncă și am ajuns la un punct în care angajații să fie cât de cât mulțumiți de câștig. Realitatea, în producție, e că indiferent de cât are omul salariul, el este foarte încântat de orele suplimentare pentru ca îi cresc câștigurile. Chiar dacă îi spui ca îi dai x bonus, el întreabă `Îmi crește câștigul?`. Întotdeauna când negociază, el ma întreabă mereu care e salariul net. Așa că degeaba îi spun eu că are tichete de masă de 40 de lei, el întreabă cât e salariul net și nu îl încântă ideea de un pachet, ci se uită acolo, în colțul foii, ca la contabilitate, să vadă cât e netul. Îl interesează cât câștigă”, a declarat Liliana Bica, HR Director la Donalam România, producător de bare din oțel şi oţeluri speciale.

Cost vs cheltuială, discrepanțe majore între perspectivele angajaților și cele ale angajatorilor

Liliana Bica atrage atenția că există o discrepanță majoră asupra modului în care sunt privire salariile de către actorii principali din piața muncii. În timp ce angajatorul se uită la salarii ca la un „cost”, sau ca la o „cheltuială”, candidatul sau angajatul se raportează la remunerația sa ca la un „câștig”, mai spune HR-ul Donalam România care consideră necesară o reechilibrare a acestor viziuni.

Pe de altă parte, Corina Neagu, specialist HR susține că angajatorii nu trebuie să-i mai privească pe angajați din perspectiva costurilor, ci a investițiilor. „Pentru că dacă ne raportam la ei ca la o cifră în Excel, așa se vor și comporta”, adaugă ea.

În România, un angajat plătit cu salariul minim net, ia „în mână” 2.079 lei. În țara noastră lucrează aproximativ 5,7 milioane de angajați, dintre care 1,2 milioane sunt plătiți cu salariul minim, o cifră în scădere comparativ cu 2023, când figurau 1,5 mil. de români cu o astfel de remunerație, dar totuși încă mult prea mare, după cum au amintit specialiștii în cadrul evenimentului.

„Chiar vorbeam cu o colegă și ne întrebam, zilele trecute, „Ce poți să faci cu salariul minim?”. Nu îți permiți în industria asta să oferi salariul minim, deci noi nu oferim salariul minim, dar trebuie să oferi un salariu rezonabil raportat la greutatea muncii pentru că indiferent cât mult va fi digitalizat și automatizat fluxul de producție în industria grea, vei avea nevoie de oameni tot timpul. Și da, va fi și praf pe jos, oamenii vor avea bocancii murdari. Dar trebuie să ne raportăm la paradigma aceasta de cât câștig eu și cât cheltui. Așa că trebuie să găsim o alianță, o punte între angajat și angajator”, a mai precizat Liliana Bica.

Donalam deține în România combinatul siderurgic din Călărași și Combinatul de la Târgoviște (fostul COS Târgoviște), unde a fost reluată producția de oțel-beton, după ce fosta unitate a fost preluată de italienii de la AFV Beltrame Group. Producătorul avea în 2022 (ultimul an pentru care sunt raportate cifre la Ministerul Finanțelor) aproximativ 832 de angajați. Compania are programe de învățământ dual și colaborează cu trei licee din Călărași și Târgoviște, pentru anul școlar 2023 – 2024. Acolo se pregătesc viitoarele generații de specialiști în domeniul siderurgic, o industrie cu provocări multiple, după cum spune chiar directorul de HR al organizației.

Sunt presiuni pe partea de HR să facem reduceri de costuri, asta e realitatea, nu putem sa o ascundem nicăieri. Afacerile se fac pentru profit, dar nu cu orice preț. Te poate costa un om adevărat și deja format și motivat mai multe decât orice saving pe care l-ai face. Liliana Bica, HR Director Donalam

„Dacă pentru București e o provocare să atragi oameni, să vedeți cum e în Călărași”

Lipsa forței de muncă reprezintă o continuă provocare pentru industria producătoare, ce evoluează într-un ritm accelerat. Specialiștii continuă să fie categoria de candidați cel mai greu de recrutat, iar în practică, cu cât nivelul de specializare este mai nișat, cu atât timpul necesar găsirii candidaților potriviți se mărește.

„Dacă pentru București e o provocare, să vedeți cum e la Călărași. În Călărași sunt aproximativ cinci mari angajatori care au câteva meserii, să zicem similare și oamenii sunt foarte stabili și nu știi cu ce să îi atragi. Noi acum căutam doi specialiști pe zona de automatizări și energetică și electrotehnică pe care nu îi vom găsi în Călărași. Așa că se pune problema cum îi atragi din București. Am și aici un exemplu, un tânăr de la circa 200 de km de Călărași, care a vrut să schimbe jobul, să fie mai aproape de casă. A venit, a vizitat fabrica și pe urmă nu m-a mai sunat (...) E foarte greu să-i atragi. Sunt inclusiv copii din Călărași care au plecat la facultate și care nu se mai întorc pentru că nu reprezintă în sine orașul o atracție. Și încercam să găsim niște soluții pentru că nu poți pe anumite poziții să stai fără oameni. Iar să formezi un automatist durează ani. E greu să îi aduci, să îi înveți o meserie și să le spui că e bine când stai opt ore la fabrică”, a mai precizat Directorul de HR de la Donalam care arată că un oraș cum este Călărași este unul cu tradiție în agricultură, cu oameni care îndreaptă către o carieră în acest domeniu.

La Călărași, una dintre soluții la care Donalam România a apelat pentru a găsi oameni calificați a fost parteneriatul cu Centrul Regional de Formare a Adulților din județ, o instituție care aparține de ANOFM și care ajută românii să-și formeze competențe și să obțină certificări. Pentru cei care vor să se angajeze la Donalam, formarea profesională durează peste 700 de ore și conține ore de practică și de teorie. Mai departe, procesul de certificare are în vedere două linii majore: calificarea la locul de muncă și recalificarea cu traineri interni din cadrul Donalam România care sunt formați la rândul lor de companie pentru ca ulterior ei să poată să ajute noile generații de metalurgiști.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

