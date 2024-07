Examenul de Bacalaureat s-a terminat, la fel și sesiunile de examene de la cele mai multe facultăți, motiv pentru care mulți dintre tineri au început să se uite la joburi de sezon, potrivite pentru ei, care să nu necesite experiență. Pentru tinerii la cele mai potrivite joburi sunt cele entry-level, adică cele care sunt considerate a fi primele locuri de muncă pe care o persoană le ocupă într-un domeniu. Este perioada în care un angajat dobândește cunoștințele și abilitățile necesare pentru a duce la bun sfârșit activitățile unei organizații, pe termen lung.

În 2024, procentul mediu lunar al locurilor de muncă din categoria entry-level a variat între 40-45%, cu un maxim de 48% în lunile mai-iunie. De altfel, în aceste două luni a debutat și perioada de recrutare a tinerilor pentru programele de internship, pentru stagiile de practică, dar și pentru joburile sezoniere, dedicate studenților și elevilor, potrivit datelor furnizate de Bestjobs.

„Dintre acestea, doar 6% au fost în domeniul IT&C, ceea ce reprezintă aproximativ 7.000 de locuri de muncă destinate candidaților cu experiență între 0 și 2 ani”, a precizat Ana Vișian, Marketing Manager Bestjobs.

Până aproape spre finalul lunii iunie, cele mai multe joburi entry-level au fost oferite în domeniile retail, call center/suport, vânzări, HoReCa, turism și administrativ/secretariat. Aceste sectoare de activitate atrag cele mai cel mai mare număr de aplicări ca urmare a faptului că oferă locuri de muncă accesibile pentru tineri, cu oportunități de dezvoltare rapidă. Totodată, avantajul de a avea un loc de muncă în acest domeniu este redat și de flexibilitatea programului de lucru, o cerință des întâlnită în rândul tinerilor.

În ceea ce privește IT-ul, acesta rămâne domeniul preferat al tinerilor români în ceea ce privește viitoarea carieră. Liceenii români preferă IT-ul și telecomunicațiile ca principale opțiuni de carieră (62%), iar 61% dintre ei anticipează o creștere a cererii de specialiști în aceste domenii, arată un studiu realizat de Cult Market Research pentru ING Hubs România. Totuși, trebuie menționat că IT-ul nu traversează cele mai bune timpuri, în contextul valului recent de concedieri care a ajuns și în țara noastră și care restrânge paleta de oferte de muncă din industrie.

În ultimul an am fost martorii unei reorganizări a pieței de IT, iar acest lucru s-a tradus în special printr-o contractare a ofertei de joburi în domeniu, mai ales în cazul joburilor cu un nivel mediu de experiență, de 2-5 ani. Fluctuațiile tehnologice rapide, cerințele în continuă schimbare pentru competențe și instabilitatea economică globală au contribuit la o piață a muncii mai imprevizibilă. Aceste factori fac ca tinerii profesioniști să se confrunte cu provocări, dar și cu oportunități. Este important să rămână flexibili și să se adapteze la noile cerințe din piață, dar și să învețe constant pentru a rămâne competitivi.

Ana Vișian, Marketing Manager Bestjobs