PPT Preturi Pentru Tine, retailer romanesc de imbracaminte si incaltaminte, ataca pietele externe cu un plan de extindere regionala in sase tari europene in a doua jumatate a anului viitor.

Dupa expansiunea brandului romanesc in Republica Moldova si Bulgaria, unde PPT are deja un istoric in piata de patru ani, respectiv un an, urmatoarele tari vizate sunt in zona adriatica (Serbia, Bosnia, Muntenegru, Albania), Ucraina si Georgia, urmand modelul concentric de expansiune in regiune, in a doua jumatate a anului viitor.

„Compania este pregatita pentru intrarea pe pietele invecinate, unde am identificat o patura de consumatori cu aceleasi caracteristici ca in Romania. Avem peste 30 de furnizori strategici din strainatate si suntem in proces de dezvoltare a retelei de furnizori locali si extindere a gamei sortimentare. Strategia de expansiune presupune abordarea ambelor segmente, atat magazinul de proximitate, cat si comertul modern, in orasele medii si mari”, a declarat Andrada Verdes, Group CEO.

PPT Preturi Pentru Tine, o afacere antreprenoriala fondata in 2006, a ajuns in cei 11 ani de activitate sa mizeze pe o cifra de afaceri de 50 de milioane de euro anul acesta, in usoara crestere fata de 2016.

Planul de crestere se bazeaza pe extinderea regionala in Europa Centrala si de Est, dupa ce si-a consolidat prezenta pe pietele din Romania, Republica Moldova si Bulgaria, unde detine peste 180 de magazine.

In cursul ultimilor doi ani, compania a trecut de la modelul antreprenorial la cel corporatist, perioada in care au fost inaugurate 15 magazine in Romania, patru magazine in Republica Moldova si 11 magazine in Bulgaria, numarul total de puncte de vanzare fiind in prezent de 140 in Romania si 30 in afara granitei.

Pana la finalul anului 2017, reteaua PPT va numara 144 de magazine in Romania, 29 in Republica Moldova si 14 in Bulgaria. Pentru urmatorii trei ani, in geografiile existente deja sunt planificate minim 25 de inaugurari de noi magazine anual, dintre care in Romania cel putin jumatate.

