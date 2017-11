Pe drumul de la aeroport pana la unitatea de productie Electrolux din Satu Mare, soferul de taxi se plange de trafic. Spune ca atunci cand e aglomerat, el prefera sa plece acasa. Zambesc in sinea mea, nu vreau sa par un bucurestean increzut, insa traficul satmarean nu se compara nici pe departe cu haosul de pe strazile Capitalei. Intr-una dintre rarele opriri de pe traseu cauzate de cateva masini care cedeaza trecerea pietonilor, o reclama de pe un autobuz imi atrage atentia: compania Draxlmaier, cel mai mare angajator din oras, are nevoie de oameni. Electrolux este pe locul al doilea in topul anagajatorilor locali, in fabrica din Satu Mare lucrand 894 de angajati.

Si pentru ca tot suntem la capitolul angajati, trebuie spus ca la dezvoltarea noului cuptor cu functie de gatit cu abur au lucrat, timp de un an, 50 de oameni din departamentul de cercetare si dezvoltare al companiei, care este gazduit de o cladire de trei etaje din perimetrul de cinci hectare pe care este edificata fabrica. Productia a inceput in septembrie 2017, iar pana in prezent au fost realizate cateva mii de produse la fabrica Electrolux din Satu Mare. Gama de aragazuri PlusSteam este disponibila in varianta cu gaz sau electric, precum si in diferite forme de functionare a plitelor: pe gaz, cu inductie sau vitroceramice.

”In afara celor 50 de colegi de la Satu Mare care au lucrat la dezvoltarea acestui produs, despre care crdem ca ne va aduce, la anul, depasirea pragului de un milion de produse vandute anual, ne-am folosit de experienta grupului international din care facem parte, de laboratorul din Italia si designerii din Stockholm. Credem ca acest produs va satisface nevoia consumatorilor de a gati sanatos. Produsele pe care le fabricam la Satu Mare sunt vandute in toata Europa, asa ca avem o piata mare de desfacere. Cu acest nou produs incepem in Romania, apoi in Europa de Est si la anul, in primul trimestru, planuim sa-l vindem si in restul pietelor europene”, spune Dietmar Bloemer, plant manager al fabricii Electrolux din Satu Mare.

Pietele pe care sunt vandute produsele Electrolux includ, in afara de Europa, Canada, Tarile Arabe, Mongolia si tarile din fostul spatiu sovietic. Tehnologia folosita la noul cuptor produs la Satu Mare este intalnita, de obicei, in bucatariile de restaurante, in bucatariile incorporabile din segmentele premium, iar reprezentantii Electrolux Romania, companie ce a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 512 milioane de lei, mizeaza acum pe segmentul mass market.

”Intreaga productie de masini de gatit cu cuptor electric, in perspectiva, ar putea primi aceasta functie de gatire cu abur. Aplicatiile sunt foarte variate, de la coacerea painii mai rapid si mai eficient si pana la sterilizarea borcanelor pentru muraturi, conservarea alimentelor, coacerea cozonacului, reincalzirea alimentelor, gatirea lenta, uscarea fructelor si a legumelor pentru iarna si multe altele”, spune Luciana Lazin, manager de produs.

Fabrica Electrolux din Satu Mare: Drumul de la tabla la cuptoare

Unitatea de productie de la Satu Mare a fost infiintata in 1906, ca magazin de piese de schimb cu 20 de angajati. Anul 1928 a marcat inceperea procesului de emailare pentru vasele de gatit, in 1951, dupa preluarea puterii din Romania de catre comunisti, a fost demarata productia de aragazuri cu gaz, iar in 1995, la sase ani de la revolutia, fabrica a fost privatizata. In 1997, Electrolux a cumparat unitatea de productie de la Satu Mare, iar acum doi ani, in 2015, a inceput productia plitelor cu inductie.

Astazi, asa cum spune Stefan Kurti, manager Sectii Pregatitoare in cadrul fabricii Electrolux de la Satu Mare, unitatea de productie trece din secolul al XX-lea in secolul al XXI-lea, tranzitie ce poate fi remarcata doar daca te uiti un pic la echipamente. Procesul de productie incepe cu taierea foilor de tabla – sunt procesate, zilnic, intre 30 si 40 de tone de tabla pe zi –, care intra apoi in sectia de presare, unde functioneaza prese construite in secolul trecut, acum 30 sau chiar 40 de ani. In urma unei investitii caracterizate de Stefan Kurti drept ”masiva”, vor fi aduse prese noi moderne, locul unui astfel de echipament fiind deja pregatit. ”A trebuit sa inaltam acoperisul in acest loc”, spune Stefan Kurti. Noua presa va veni la sfarsitul lunii, urmand sa fie operationala in ianuarie 2018.

Urmeaza linia de sudare a cutiilor de cuptoare. La fiecare 20 de secunde, este sudat cate un cuptor. Dimensiunile cutiilor de cuptoare – partea interioara a echipamentului electrocasnic – sunt aceleasi, chiar daca este vorba despre un cuptor cu gaz sau unul electric. Cand se aduna 24 de cutii, sunt puse pe un carucior si duse in sectia de emailare, care a fost modernizata in urma cu sase ani, cand s-a trecut de la emailarea umeda la cea cu pudra. Concret, dupa ce sunt degresate, cutiile de cuptor si alte elemente componente sunt date cu pudra de email si apoi introduse in cuptoare cu temperatura de 830 de grade.

De aici, componentele metalice ajung in sectia de asamblare aragazuri, unde le sunt adaugate componentele electrice si electronice, care nu sunt produse la Satu Mare. In afara de aceasta, exista si o sectie pentru electrocasnicele incastrabile, unde exista trei linii de asamblare complet robotizate. Aici tranzitia de la secolul al XX-lea la secolul al XXI-lea este foarte vizibila.