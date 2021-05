Lanțul de drogherii dm România a înregistrat o cifră de afaceri de 525 de milioane de lei, anul trecut, în creștere cu 5,5% față de 2019. dm drogerie markt se pregătește să își deschidă propriul magazin online și continuă expansiunea, punând pe hartă până acum, anul acesta, trei noi unități, a declarat Daniela Jordanovski, directoarea de marketing și achiziții, într-un interviu pentru Retail.ro.

dm drogerie markt a deschis în 2020 cinci drogherii: în Timișoara, Iași, Târgu Mureș, Târgoviște și Oradea. În primele luni de pandemie, aprilie și mai, au fost închise temporar 19 filiale, care ulterior, după lockdown, și-au reluat activitatea.

”Anul acesta am deschis deja 3 drogherii. (...) În prezent avem 116 filiale în toată țara, cea mai recentă deschidere fiind chiar în luna aprilie, în Florești, Cluj. În luna martie am inaugurat filiala de la Sfântu Gheorghe, unde se află momentan cel mai mare magazin din țară, cu o suprafață de 434 mp. Tot în 2021 am deschis o drogherie și în centrul Sibiului, într-o clădire istorică de mare rezonanță pentru localnici și turiști”, a spus Jordanovski.

Propriul magazin online dm drogerie markt

Lucrările necesare pentru deschiderea unui magazin online au început. Până la finalizarea acestora, lanțul de drogherii va continua colaborările începute cu tazz by eMAG, Bringo și FoodPanda.

Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973, iar de atunci s-a extins în 13 țări: Austria, România, Bosnia, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Italia, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ungaria, cu aproximativ 3.500 de magazine și 60.000 de angajați în Europa. În România, lanțul de magazine este prezent de mai mult de 12 ani, timp în care a creat 1.000 de locuri de muncă și a deschis 116 magazine.

Citeste si: dm drogerie markt intră pe platforma Bringo

Citește mai multe pe Retail.ro.

Te-ar putea interesa și: