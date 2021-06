Angajații Apple se vor întoarce 3 zile pe săptămână la birou din septembrie

Corporatiștii de la Apple se vor întoarce 3 zile pe săptămână la birou, de la începutul lunii septembrie, potrivit unui memo trimis de CEO-ul companiei, Tim Cook, tuturor angajaților.

”Cu toate că am reușit să obținem multe, deși am fost distanțați, totuși, ne-a lipsit ceva fundamental în ultimul an: prezenția celuilalt”, a spus Cook, citat de The Verge.

Videoconferințele au micșorat distanța dintre noi, cu siguranță, dar sunt anumite lucruri care pur și simplu nu pot fi înlocuite! - Tim Cook, CEO Apple -

Celor mai mulți dintre angajați li se va cere să vină la birou în zilele de luni, marți și joi, păstrându-se opțiunea de a lucra de la distanță miercurea și vinerea. În schimb, echipelor care necesită muncă fizică, în persoană, li se va cere să vină la birou 4 sau chiar 5 zile pe săptămână.

De asemenea, angajații Apple vor putea lucra de acasă două săptămâni pe an, dar va fi necesar ca cererile să fie aprobate de managerii de echipe.

Cook a concluzionat memo-ul de informare a angajaților cu faptul că abia așteaptă să vadă din nou chipurile angajaților. ”Știu că nu sunt singurul căruia i-au lipsit interacțiunea umană, energia, creativitatea și colaborarea față-n față din timpul ședințelor și sentimentul de comunitate pe care l-am construit împreună”, a mai scris Cook.

Este de așteptat ca angajaților Apple să li se ceară la nivel global să se întoarcă în campusuri și birouri, deoarece compania a militat legat de importanța colaborării în personă între angajați. În luna martie, Tim Cook a declarat că abia așteaptă reîntoarcerea angajaților la birou, precizând însă că Apple va implmenta o metodă de lucru hibrid la întoarcere.

Sursa foto: kovop58

