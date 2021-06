PENNY lansează o marcă proprie dedicată fotbalului românesc

PENNY lansează SuporteRO, o nouă marcă proprie dedicată fotbalului românesc, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal (FRF).

„Este o inițiativă pe care am început-o deoarece ne-am dorit să mergem și către zona de produse, de a dezvolta o marcă proprie care reprezintă apropierea pentru fotbal”, a declarat Daniel Gross, CEO-ul PENNY România, într-o conferință de presă.

Noua gamă are în sortiment 19 articole: băuturi nealcoolice (ape cu vitamine, băuturi izotonice, băutură energizantă), snackuri (migdale, alune, caju, fistic, arahide în diverse tipuri de crustă etc.), precum și șapte specialități din carne proaspătă pentru grătar și două marinade, produse dezvoltate sub marca proprie Meșterul Măcelar.

Pentru moment, berea nu va face parte din noul sortiment SuporteRO, însă reprezentanții PENNY spun că este posibil să fie adăugată în portofoliul de produse pe termen lung.

Până la sfârșitul lui 2021, Daniel Gross vrea să extindă gama SuporteRO la 70 de articole pentru categoria de mâncare, precum și accesorii pentru petreceri sau echipamente sportive.

„În anii următori vrem ca brandul propriu SuporteRO să fie de referință pentru fotbalul românesc”, spune CEO-ul PENNY România.

Acesta spune că își dorește ca o mare parte din produse să fie fabricate în România acolo unde există posibilitatea, având în vedere că sunt comercializate și produse exotice.

„Unele produse nu cresc în România, cum ar fi alunele sau caju. Încercăm pe cât posibil ca mare parte din produsele din gamă să fie fabricate la noi”, preciează Gross.

PENNY și Federația Română de Fotbal au încheiat acest nou contract de sponsorizare la începutul anului, contract ce durează până la finalul lui 2024 cel puțin.

