Brico Dépôt investește 1,6 mil. lei pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale angajaților

Brico Dépôt, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de produse destinate îmbunătățirii locuinței din România, va investi peste 1,6 milioane de lei pentru îmbunătățirea competențelor digitale în rândul angajaților din cadrul magazinelor sale, Brico Depot. Astfel, compania va implementa până în luna ianuarie 2023 un proiect co-finanțat din fonduri europene, prin care va desfășura programe de formare profesională în rândul angajaților săi.

“Ultimii ani ne-au arătat o tendință clară către digitalizare în toate sectoarele economiei, care s-a accentuat începând de anul trecut. În acest context, competențele digitale reprezintă un punct forte și devin cerință obligatorie în anunțurile de angajare. Ne-am propus să dezvoltăm competențele digitale ale angajaților Brico, atât pentru a deservi mai bine clienții și a fi mai competitivi în serviciile pe care le oferim, cât și pentru a-i echipa cu abilițăți care să le deschidă noi oportunități în viața profesională”, a declarat Adela Smeu, CEO, Brico Dépôt România.

Dezvoltarea competențelor digitale este realizată în cadrul proiectului „Performanță prin training pentru angajații Brico Dépôt – Digital Evolution”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. În cadrul acestuia sunt vizați angajați care lucrează în magazinele Brico Dépôt din toată țara, cu excepția celor care au domiciliul în Regiunea București- Ilfov.

Proiectul, început în 15 iulie 2021 si in desfasurare pana in 14 ianuarie 2023, are ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului de cunoștinte, competențe și aptitudini digitale ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectorul Lemn și mobilă, sector economic cu potențial competitiv conform SNC (Strategia Națională de Competitivitate) și domeniilor de specializare inteligenta SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare).

Valoarea totală a proiectului este de 1.634.033,92 lei, din care 49,99% (816.854,55 lei) reprezintă finanțare nerambursabilă.

Astfel, în vederea atingerii rezultatelor propuse prin proiect, vor fi organizate 6 programe de formare profesională continuă, destinate unui număr minim de 325 angajați ai companiei. Urmărim ca, până la finalul proiectului, minimum 261 angajați care lucrează la puncte de lucru din regiuni mai puțin dezvoltate să fie certificați și minimum 325 angajati care lucrează la puncte de lucru din regiuni mai puțin dezvoltate să fie formați.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

