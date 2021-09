Patronii cer să nu fie crescute salariile până în anul 2022, fiindcă bugetele companiilor sunt deja fixate

Guvernul ar trebui să majoreze salariul minim pe economie din luna ianuarie a anului viitor, şi nu mai înainte, deoarece companiile internaţionale şi româneşti au bugetele de salarii bătute în cuie şi nu pot face realocări de fonduri după cum doresc ele, a transmis directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia, Radu Burnete.

"Aş puncta un lucru care nu ne place atât de mult din ce a zis premierul: domnul Cîţu spunea că va întreba patronatele dacă sunt de acord să mărească salariul minim din octombrie sau noiembrie. Asta poate suna destul de banal, care ar fi diferenţa între ianuarie şi noiembrie? Dar diferenţa este destul de mare, chiar dacă pare că e doar cu o lună sau două înainte, însă cele mai multe companii au deja bugetele făcute pentru acest an, sunt bătute în cuie, ele nu pot face realocări de capul lor, în special companiile internaţionale, dar şi cele locale. Şi cu cât e mai mare compania, cu atât e mai mare problema. Aici intervine o problemă, cu această lipsă de predictibilitate: te aşteptai să crească din ianuarie, acum creşte din noiembrie", a afirmat Radu Burnete, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Florin Cîţu a susținut, la finalul săptămânii trecute, că ia în considerare majorarea salariului minim brut cu 8%, iar creşterea acestuia ar putea fi realizată de la 1 noiembrie sau de la 1 decembrie 2021.

Directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia a menţionat că majorarea salariului minim pe economie ar trebui aplicată de la începutul anului viitor, deoarece companiile au nevoie de predictibilitate din partea Guvernului.

"Chiar şi pentru companiile care nu plătesc salarii la nivelul salariului minim, există alte companii care fie au angajaţi la salariul minim, fie au diverse contracte de muncă unde salariile sunt create pe nişte indici legaţi de salariul minim, de genul o anumită poziţie e remunerată la nivelul salariului minim plus 15% sau plus 40%, iar acest lucru împinge bugetele de salarii în sus pentru foarte multe companii. Din acest punct de vedere, ceea ce pare banal, faptul că majorarea e cu o lună sau două înainte, de fapt creează foarte multe probleme foarte multor companii, deci aici noi vrem ca majorarea să fie predictibilă. Decidem în octombrie şi creştem de la 1 ianuarie. (...) Şi noi, în acest mecanism, vorbim tot de procente, adică în 2022 să fie o creştere de x%, în 2023 cu y%, dar am vrea să le avem de acum, să ştim că va creşte cu atât în fiecare an şi să avem un mecanism de ajustare în cazul în care inflaţia e mai mare sau mai mică să poţi să ai un pic de flexibilitate acolo", a precizat Radu Burnete.

Reprezentantul "Concordia" a subliniat că organizaţia patronală va solicita acest lucru şefului Guvernului la următoarea întâlnire a Consiliului Naţional Tripartit.

"Cu siguranţă o să-i spunem asta. Din punctul nostru de vedere, salariile trebuie să crească de la 1 ianuarie şi nu mai devreme. La şedinţa trecută nu a apărut această idee, deşi nu e prima dată când o auzim, au mai apărut astfel de propuneri de-a lungul timpului", a explicat Radu Burnete.

Directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia a adăugat că societăţile comerciale au nevoie de la Guvern de un calendar de creştere a salariului minim pe cel puţin 4 ani.

"Iată cum vedem noi lucrurile: dincolo de o creştere anuală - care are 2 procente în plus sau în minus, unde putem discuta şi unde există probabil câteva industrii care sunt afectate imediat - pentru noi alte două lucruri sunt mai importante: dinamica de creştere a acestui salariu pe termen mai lung, pentru că el vine în angrenajul creşterii tuturor salariilor; iar ceea ce ne-am dori noi şi am propus şi premierului şi sindicatelor e să avem un calendar de creştere a salariului minim pe cel puţin 4 ani de zile, cu posibilitatea de a-l ajusta, în funcţie de inflaţie, de productivitate şi ce se mai întâmplă în economie. Acest lucru le-ar da o anumită predictibilitate şi companiilor, să vadă cam unde se duce acest salariu, şi inclusiv pe oameni cred că i-ar ajuta, ca să ştie care vor fi veniturile lor dacă sunt plătiţi la nivelul salariului minim. Deci pe noi ne interesează mai mult dinamica pe termen mediu şi lung decât neapărat o cifră într-un anumit an. Sigur că această cifră nu poate să fie oricât, dar pentru noi acest lucru e mai important în aceste discuţii", a declarat Radu Burnete.

În contextul creşterilor preţurilor la energie pentru populaţie şi pentru companii, reprezentantul organizaţiei patronale a mai afirmat că indicatorul principal pe care îl urmăreşte "Concordia" este inflaţia generală, şi nu cât anume creşte factura de energie pentru fiecare salariat.

"Atunci când am spus că mi se pare rezonabil ca salariile minime să crească mai mult decât anul trecut, când au crescut cu 2% sau 3% şi pentru că pandemia lovise destul de tare multe sectoare, acesta (creşterea preţurilor la energie, n.r.) e unul dintre lucrurile la care ne-am uita, pentru că vedem cu toţii că există nişte presiuni inflaţioniste din multe zone, nu doar din zona de energie, ci şi din materii prime şi aşa mai departe. Deci e clar că vom avea o inflaţie mai mare, dar cât de repede se traduc aceste preţuri crescute la energie în factura fiecărui om şi în ce procente, asta e destul de greu să ne dăm seama. De asta indicatorul la care le uităm e mai degrabă inflaţia generală, pentru că ea are şi o componentă importantă de energie, de alimente şi aşa mai departe", a menţionat Radu Burnete.

Directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia a apreciat că o majorare de 8% a salariului minim este rezonabilă, având în vedere că inflaţia pare că se va apropia de 5% la finalul anului.

"Procentul (de creştere a salariului minim de 8%, propus de prim-ministru, n.r.) este foarte aproape de ceea ce părea că rezultă din discuţiile pe care le-am avut şi noi cu sindicatele şi apoi între patronate, sindicate şi Guvern, adică el nu vine ca o surpriză, mai ales că inflaţia pare că se va apropia de 5% la finalul anului, aşa că cifra de 8% este rezonabilă, aici nu avem o surpriză. Şi aşa cum a spus şi premierul şi aşa cum au spus şi sindicatele, au existat discuţii şi există deschidere din partea noastră pentru o creştere în acest sens", a încheiat Radu Burnete.

