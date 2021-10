NAN Studio: Set-up scena + led-screen si set-up Chroma- Key in aceeasi locatie

Evenimentele se muta din nou in sistem online sau hybrid si NAN Studio ofera solutia integrata pentru realizarea unei filmari in perfecta siguranta vis-a vis de normele Covid in vigoare, fie ca vorbim de o conferinta de vanzari sau marketing, un workshop sau training, o lansare de produs.

VIDEO PREZENTARE:

https://www.youtube.com/watch?v=AGnEnDhbAS0

https://www.youtube.com/watch?v=8aHYjDTYugY

Ce tipuri de productii putem deservi?

• Conferinte de vanzari, marketing si congrese live, cu parteneri aflati oriunde pe glob

• Lansari de produse si activari online

• Emisiuni TV si productii video

• Webinars, workshops, trainings

• Filmare spoturi TV, talk-show-uri, videoclipuri

• Filmari podcasts si emisiuni destinate Youtube channels

Oferim:

• Suport tehnic pentru integrare Zoom, Skype, Teams, etc.- implementare transmisie si distributie in online

• Integrare live in landing page dedicat, cu posibilitate de personalizare

• Creatie multimedia content: productie grafica si video

• Servicii de filmare si post-productie

Specific pentru conferinte sau workshop-uri, putem mixa mai multe variante: cativa speakeri in NAN STUDIO + speakeri care intra remote de la birou sau de acasa (de oriunde din lume) + public care urmareste live transmisia in Social Media (Facebook, Linked In, Youtube, Instagram) sau in platforma integratoare de livestreaming dezvoltata special.

Spatiile conexe ajuta la fluidizarea momentelor dar si la respectarea normelor de distantare: asiguram zona de backstage, zona de catering, spatiu de asteptare, zona de machiaj.

Set-up-ul Chroma Key, adiacent zonei de scena si led screen, vine in completare, pentru nevoile punctuale: filmare spoturi TV si videoclipuri, interconectare si livestreaming concomitent din 2 set-up-uri pentru acelasi eveniment.

Set-up-urile pot fi personalizate in functie de nevoile fiecarui concept/brand prin adaugarea de elemente de scenotehnica suplimentare: lumini, efecte speciale, mobilier, obiecte de decor.

www.nan.events | www.wifisetup.ro | www.nanlogistic.ro

