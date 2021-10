Tânăra care conduce afacerea de familie înființată în urmă cu 30 de ani de părinții săi a declarat în cadrul evenimentului că în cadrul retailerilor din provincie, factorul diferențiator este altul și asta pentru că „online-ul e subțire” în cadrul acestor rețele în care oamenii sunt mai mult obișnuiți cu interacțiunea fizică din magazine, unde lucrătorul comercial are o putere mai mare de recomandare cu privire la produsele pe care le vinde.

„Ca factor de diferențiere, ne-am axat pe partea această umană. Suntem un magazin de proximitate și atunci masa critică sunt chiar vecinii, având o retenție destul de mare de personal, avem colege care sunt cu noi de 30 de ani și atunci se creează relații umane. Colega noastră de la raionul de mezeluri o știe pe o vecina, știe că ieri dimineață a cumpărat crenvurști. Și știe că prin relația această umană se face și un push de vânzare, uneori conștient, alteori involuntar.

Când ești în online, ești o poză prin alte sute. Deci când dispare factorul acesta uman care pentru noi e un factor de diferențiere contează. Plus că, noi am plecat concentric cu magazinele și aproximativ 30-40% sunt în mediul rural și acolo online-ul e mai subțire. Încă încercăm să schimbăm comportamentul consumatorului și să le explicăm vecinilor noștri că e ok plata cu cardul. Lucrurile cresc și se dezvoltă, dar e clar că au un alt ritm și e suntem puțîn in spate față de urban la acest capitol”, a precizat Adina Crăciunescu, Managing Partner Grupul DIANA.

