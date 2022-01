PWC: Piața globală de fuziuni și achiziții a depășit 5 trilioane de dolari în 2021

Piaţa de fuziuni şi achiziţii, la nivel global, a ajuns la o valoare de 5,1 trilioane de dolari în 2021, în creştere cu 57% faţă de anul precedent, reiese din raportul PwC Global M&A Industry Trends 2022.

În ceea ce priveşte numărul total de tranzacţii, în cursul anului trecut acesta a fost de 62.000, cu 24% peste datele consemnate în 2020.



Consultanţii PwC subliniază că piaţa locală de fuziuni şi achiziţii a avut un an 2021 foarte bun, iar estimările arată că trendul de creştere va continua.



"Piaţa de M&A din România a avut, de asemenea, un an 2021 foarte bun, depăşind atât ca volum, cât şi ca valoare cifrele raportate în anul anterior. Pentru acest an, estimăm continuarea trendului de creştere a tranzacţiilor atât în număr, cât şi în valoare, şi vedem din ce în ce mai mulţi antreprenori români care vor să-şi extindă afacerile şi au căpătat curaj să se uite la oportunităţi de investiţii pe alte pieţe. Totodată, multe din fondurile de investiţii active pe piaţa românească au strâns finanţări noi şi au reconfirmat încrederea pe care o au în potenţialul de creştere al investitiilor lor faţă de alte pieţe emergente din regiunea Europei Centrale şi de Est", a declarat Cornelia Bumbăcea, partener Deals PwC România.



La nivel global, fondurile de investiţii au încheiat anul 2021 cu un nivel record de fonduri disponibile, de 2,3 miliarde dolari, cu 14% mai mult decât la începutul anului. În acest context, aproape 40% dintre tranzacţii au implicat un fond de investiţii, faţă de puţin peste un sfert în ultimii cinci ani.



Raportul de specialitate prognozează faptul că trecerea strategică la modele de afaceri digitale, inovatoare şi disruptive va continua să stimuleze fuziunile şi achiziţiile între companii. De asemenea, revizuirea modelelor de business şi a portofoliilor de companii vor declanşa un val de exituri în toate industriile, pe măsură ce companiile caută să re-investească şi să-şi optimizeze afacerile pentru a fi pregătite pentru o creştere susţinută. În plus, factorii privind politicile de mediu, sociale şi guvernanţă (ESG) ar putea influenţa din ce în ce mai mult strategia de fuziuni şi achiziţii a oricărei companii pe parcursul anului 2022.



Potrivit sursei citate, la capitolul trenduri în industrii se regăsesc: pieţele de consum, energie, utilităţi şi resurse, servicii financiare, sănătate, producţia industrială şi industria auto, tehnologie, media şi telecomunicaţii.



PwC este o reţea de firme prezentă în 156 de ţări, cu mai mult de 295.000 de profesionişti ce oferă servicii în domeniul auditului, consultanţei fiscale şi consultanţei pentru afaceri.

