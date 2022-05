Accenture a inaugurat la Cluj un nou sediu pentru angajații din Divizia Industry X, dotat inclusiv cu sală de masaj și cameră de jocuri.

Accenture, companie globală de servicii profesionale lider în domenii precum digital, cloud și securitate, a inaugurat un nou sediu în Cluj-Napoca. Angajații de aici fac parte din divizia Industry X, responsabilă cu dezvoltarea de software industrial în domenii precum căi ferate, auto și producție.

Investiția în noul sediu se ridică la aproximativ 1,5 milioane de dolari. Clădirea, spun reprezentanții companiei, respectă principiile de bază după care se ghidează Accenture: încrederea, transparența, mediul primitor și confortul și impactul redus asupra mediului.

”Când am deschis acest sediu, curiozitatea colegilor a fost mare, a venit toată lumea”, povestește Laura Cîmpean, Senior Manager. ”În pandemie ne lipseau foarte mult interacțiunile, evenimentele la care participam înainte”.

De altfel, în perioada respectivă unii dintre specialiștii în inginerie ai Accenture au primit acasă roboții la care lucrau.

Noul birou Accenture, aflat în clădirea Hexagon Offices din Cluj, are o suprafață de 2.000 mp, desfășurată pe două etaje. Angajații au acces la mai multe spații de relaxare, sală de jocuri, cafenea, centrul de inovare și zone de testare.

Există, de asemenea, spații ideale pentru convorbiri scurte sau conversații private (phonebooth), săli de masaj și dușuri.

Lucrăm zi de zi ca să ne schimbăm viața cu ajutorul tehnologiei. Practic, acesta este scopul nostru, de a îndeplini tot ce promite tehnologia.

György Birtolon, managing director Industry X România.

Noul spațiu poate găzdui 50% dintre angajații centrului, iar aceștia au la dispoziție un sistem de rezervare a locurilor atunci când au nevoie să lucreze de la birou. Cea mai mare parte a spațiilor sunt separate de pereți de sticlă, reflectând principiul transparenței, care ghidează compania - tocmai de aceea nu există uși închise sau jaluzele.

Divizia Industry X numără circa 900 de angajați în România, în Timișoara, Târgu Mureș și Cluj. Centrul de Excelență și Inovare de la Cluj-Napoca este reponsabil pentru unele dintre cele mai importante proiecte de digitalizare industrială. În total, în România, Accenture are peste 4.000 de angajați care livrează servicii in domenii precum digital, cloud și securitate. Denumirea companiei vine de la ”Accent on the Future”.

