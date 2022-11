EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, care se diferențiază prin proiectele de tip private equity, raportează în primele nouă luni ale anului depășirea cu 57% a rezultatului net estimat pentru tot anul 2022.

Rezultatul net în valoare de 101,4 milioane lei este compus din 87 milioane lei profit net și 14,4 milioane lei câștig net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul reportat. La 30 septembrie 2022 valoarea totală a activelor (AUM) este de 2.193 milioane lei, iar valoarea activului net este de 2.067 milioane lei.

„În primele nouă luni ale anului 2022, EVERGENT Investments a obținut rezultate solide, marcând o depășire cu 57% a bugetului estimat pentru întreg anul 2022, într-un context marcat de incertitudinile geopolitice și economice care au indus volatilitate extremă piețelor. Am operat cu prudență și am rebalansat portofoliul de active cu o atenție deosebită la managementul riscului. Am continuat să aplicăm strategia companiei prin alocarea capitalului în sectorul financiar-bancar și energetic la BVB, dar și în investițiile de tip private equity în sectoare ca IT și agribusiness, cu potențial crescut de rentabilitate pe termen mediu și lung. Rezultatele obținute confirmă soliditatea modelului de business și forța EVERGENT Investments.”, a declarat Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments.

Continuă investițiile în Portofoliul Private Equity

Proiectele de tip private equity diferențiază compania față de ceilalti actori ai pieței de capital și aduc un raport atractiv randament/risc, cu profit semnificativ pe termen lung. Cadrul legal FIA permite alocarea a până la 40% în active nelistate, iar EVERGENT Investments și-a setat o primă “bornă” de 20-25% din active pentru alocarea în aceste proiecte.

Proiectele EVERGENT Investements

• Agrointens SA, companie din Grupul EVERGENT, a mărit suprafața pentru cultivarea afinelor prin achiziția unui teren de 23 ha în Rătești, județul Argeș, ajungând după plantare la o suprafață totală de 109 ha.

• EVERGENT Investments investește în sectorul IT prin achiziția unui pachet semnificativ din acțiunile producătorului român de software MWARE Solutions SA. Sectorul IT este unul de importanță majoră în economia românească, cu un aport de aproximativ 6,2% la Produsul Intern Brut care însumează 13,6 miliarde de euro. Așteptările acestui sector sunt de creștere cu rate de două cifre în anii următori. MWARE Solutions SA se diferențiază de jucătorii locali și chiar internaționali din sectorul IT deep-tech prin platforma sa tehnologică, care introduce capabilitatea de analiză a datelor nestructurate din cadrul organizațiilor utilizând un model semantic de înțelegere a datelor bazat pe rețele neuronale, cu capabilități native de tip deep-learning și machine learning pentru a descoperi noi perspective în luarea deciziilor, înțelegerea clienților, noi indicatori și posibilități de automatizare a proceselor organizaționale bazate pe inteligență artificială.

Citeste si: Kim Kardashian își deschide o nouă companie. Ce planuri are.

• Complexul rezidențial “ATRIA URBAN RESORT”, dezvoltat de EVERGENT Investments împreună cu Cityring Development, se aliniază standardului nZEB de eficiență energetică, adică un consum de energie aproape de zero, care respectă principiile “eco-friendly”, începand cu Faza a-III-a a proiectului. Sistemele folosite aduc beneficii proprietarilor deoarece permit înlocuirea aerului din interior cu un aport de aer proaspăt din exterior printr-un proces denumit “transfer de energie”, astfel încât căldura din aerul de ieșire este folosită pentru a ridica temperatura aerului din exterior pe masură ce intră în casă, reducându-se astfel consumul suplimentar de energie.

EVERGENT aplică politica predictibilă de dividend a ultimilor 15 ani

În 2022 compania continuă să aplice politica predictibilă de dividend a ultimilor 15 ani, alocând 62,2 milioane lei pentru distribuția de dividende către acționarii săi. Prin mixul optim între politica predictibilă de dividend și programele de răscumpărare, compania returnează valoare acționarilor. Acest aspect este susținut de ratele de distribuire a dividendelor din ultimii ani, care demonstrează stabilitatea fluxurilor de numerar ale companiei, implicit o poziție financiară puternică pe piață.

Citeste si: Profit de peste 420 de milioane de lei pentru One United Properties

Sursa foto: Evergent

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: