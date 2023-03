Auchan Retail raportează venituri de 32,8 miliarde de euro în 2022

Grupul ELO, ce a operat în trecut sub numele Auchan Holding, a anunțat rezultatele financiare ale anului 2022 pentru Auchan Retail, divizia care se ocupă de lanțurile de magazine la nivel global, raportând o creștere a veniturilor din vânzări de 7.7% față de anul 2021, care se ridică la un total de 32,8 miliarde de euro.

Compania subliniază faptul că această creștere vine după 7 ani succesivi de declin, chiar și în contextul unui context macroeconomic dificil.

De asemenea, grupul ELO mai notează faptul că această creștere a fost semnalată în toate țările unde se desfășoară operațiunile Auchan Retail, cu excepția Ucrainei.

Cazul Franței iese în evidență în cifrele prezentate, cu o creștere de la an la an de 1,7% a veniturilor raportate, totalul acestora ridicându-se le 16,6 miliarde euro. Performanța, în acest caz, a fost generată în special de hipermarketuri, care au realizat o creștere de la an la an de 2,4%.

Raportul arată de asemenea motivele pentru care această creștere a fost posibilă în Franța, menționând în special modernizarea spațiilor comerciale, dar și digitalizarea caselor de marcat.

Grupul mai specifică de asemenea faptul că, în Franța, Auchan a câștigat în 2022 nu mai puțin de 250.000 de clienți "pierduți" în anul anterior.

Totodată, se observă o performanță bună a tuturor țărilor din zona de vest a Europei, acestea (cu excepția Franței) raportând o creștere a veniturilor de 5,2%, ce totalizează 6,3 miliarde euro.

Din țările analizate se evidențiază de asemenea, cazul Portugaliei, care a înregistrat, în 2022, cel mai bun al său din punct de vedere al veniturilor încasate.

Rezultatele se concentrează de asemenea și pe țările din estul Europei, incluzând România, în acestea veniturile încasate în 2022 înregistrând o creștere de 5,8% de la an la an, până la un total de 9,1 miliarde de euro.

Cât despre România, grupul observă o prezență bună a consumatorilor în magazinele din rețea, în special în contextul introducerii conceptului multi-format, notând faptul că un număr de 273 de magazine au făcut trecerea către formatul oferit de retailer în stațiile Petrom.

Cu referire la Ucraina, ELO plănuiește de asemenea unele redeschideri, cu atenție specială pe magazinul din Odesa, distrus la începutul războiului, dar care va reveni în luna martie 2023.

Rezultatele se referă de asemenea și la piața din Rusia, unde grupul subliniază faptul că operează în acord cu termenii sancțiunilor internaționale și unde observă o scădere a traficului de consumatori începând din trimestrul al doilea din 2022.

