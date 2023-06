INFOGRAFIC INTERACTIV | Ce profituri au obținut în 2022 marile companii de stat din energie

2022 a fost un an crucial în sectorul energiei, iar în România, statul continuă să controleze câțiva giganți din acest domeniu. Cifrele provizorii anunțate în primele luni ale anului indicau deja profituri uneori uriașe pentru aceste companii; iar datele Ministerului de Finanțe confirmă acest lucru.

Tabelul interactiv prezintă evoluția profiturilor nete în ultima jumătate de deceniu a celor 6 giganți energetici controlați de stat. Este vorba despre Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz (principalul producător de gaze naturale), Transelectrica (operatorul național de transport al energiei electrice), Transgaz (operatorul sistemului de transport și înmagazinare a gazelor) și Conpet (operatorul sistemului de transport al țițeiului și derivatelor).

Statul deține pachetul majoritar de acțiuni la toate aceste companii, dar cu cote diferite de participare. De pildă, la Transgaz sau Transelectrica deține peste 58% din acțiuni, la Nuclearelectrica, 82%, iar la Hidroelectrica, 80%.

Dintre acestea, doar Conpet nu a înregistrat o creștere spectaculoasă a profitului în ultimul an. În schimb, Nuclearelectrica a ajuns la un profit de peste 6 ori mai mare ca în urmă cu 5 ani, pe fondul scumpirii energiei electrice. Campioana este însă Hidroelectrica, cu aproape 4,4 miliarde de lei. Pentru a vedea cifrele exacte în fiecare an, dați click pe infograficul de mai jos.

Profitabile, dar și suprataxate

Trebuie precizat că profiturile unora dintre aceste companii (mai precis, producătorii de energie și gaze) au fost suprataxate de statul român, ceea ce nu le-a împiedicat să atingă niveluri impresionante - de pildă, Nuclearelectrica a achitat peste 1 miliard de lei la Fondul de Tranziție Energetică. Pe de altă parte, specialiștii consultați de wall-street.ro atragă atenția asupra faptului că suprataxarea aduce statului bani la buget pe termen scurt. Dar, în același timp, afectează capacitatea acestor companii de a face investiții și, pe termen lung, independența energetică a României.

Un exemplu este proiectul Romgaz de la Caragele, unde s-au descoperit cele mai mari rezerve de pe teritoriul țării. Exploatarea a început din 2009, dar se face la scară destul de mică, dat fiind că este nevoie de investiții masive pentru a ajunge la principale pungi de gaze. Ca urmare, zăcământul acopera în jur 7,5% din producția totală de gaze naturale a României, deși potențialul său este semnificativ mai mare. Același lucru pare să se întâmple și cu zăcământul de gaze de la Snagov. În același timp, Romgaz a dat statului peste 7,7 miliarde de lei în 2022, dintre care 5,8 miliarde au fost impozitele.

În plus, suprataxarea pare să fi fost supraestimată. O dovadă este faptul că principalul minus la încasările ANAF față de estimările Ministerului Finanțelor ar fi tocmai de la marii contribuabili. Potrivit fostului șef al Fiscului, s-ar ajunge la 8,5 miliarde lei sume necolectate de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili în primele 5 luni ale acestui an. Or o parte din problemă vine din faptul că, cel puțin în sectorul energiei, s-au făcut estimări ale sumelor de colectat ca și cum prețurile energiei ar fi la același nivel ca în 2022, ceea ce nu este cazul.

Sursa foto: Nuclearelectrica

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: