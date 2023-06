Am putea vedea în 2023 ieșirea unor furnizori, așa cum s-a întâmplat în 2021 și 2022 - când, de la un an la altul, au mai rămas doar un sfert din furnizorii de gaze naturale? Am primit răspunsuri în cadrul conferinței Energy R/Evolution organizată de wall-street.ro de la reprezentanții marilor organizații din domeniu.

Vor mai ieși de pe piața concurențială furnizori de energie și în 2023, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți? Majoritatea furnizorilor și-au reconsiderat portofoliul de clienți, ne-a răspuns Laurențiu Urluescu, președintele AFEER (Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România). Unii au renunțat la anumite categorii de clienți, alții, dimpotrivă, au trecut la o abordare mai agresivă.

Decontare de peste 3 miliarde de euro

Marea provocare, în clipa de față, este cea de cash-flow, ca urmare a întârzierii decontărilor făcute de stat. Or aici decontarea plafonării era finalizată la nivelul lunii aprilie – dar aprilie 2022, nu 2023. Suma totală transmisă spre decontare se apropie, la ora actuală, de 16 miliarde de lei.

”În momentul actual nu cred că vor fi mari schimbări, dar nimic nu este imposibil”, a afirmat Urluescu. Un argument în favoarea furnizorilor este acela că prețul energiei pe piața angro ar putea ajunge sub plafonul stabilit de OUG 27/2022. Or, dacă ajunge sub 800 lei/MWh, am putea vedea oferte pentru consumatori sub plafon.

Anul trecut, furnizorii mari de energie au demonstrat o reziliență extrem de mare, iar presiunea asupra lor a fost greu de conceput, a declarat la Energy R/Evolution și Daniela Dărăban, directorul executiv al Federației Patronale a Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE).

De ce a fost atât de mare presiunea? Furnizorii au termene ferme de plată pentru producători, pentru transportatori, pentru distribuitor, trebuie să achiziționeze energie dar, în același timp, ei sunt obligați să aplice o reducere la prețul final facturat. Diferența ar fi urmat să fie acoperită de stat, doar că banii au venit târziu.

Iarna viitoare rămâne o provocare pentru furnizori

”Am avut o întârziere de cinci luni, perioadă în care s-a prefinanțat totul de către furnizori. Am ajuns în situația în care inclusiv sistemul bancar a spus «nu putem să vă ajutăm mai mult»”, a explicat Daniela Dărăban. Este vorba o industrie care și în vremuri normale are margini de profit foarte mici (în jur de 5% din factură), iar acum are și costul de furnizare plafonat.

”Dacă am trecut peste 2022, trecem și peste 2023, cu condiția ca statul român să-și întărească obiceiul bun de a plăti la timp, în termene legale, așa cum plătește orice operator economic la timp, în termen legale”, a afirmat directorul ACUE. Dar, deși volatilitatea este mare, iar iarna 2023-2024 rămâne o provocare, riscurile majore au trecut.

Pe de altă parte, în ultima perioadă deja faimoasa ”gaură din buget” a dus la probleme cu plățile către furnizori. Soluția temporară găsită de autorități a fost să apeleze la fonduri europene. Virgil Popescu a afirmat recent că taxa de solidaritate ar trebui să acopere toate datoriile statului la furnizorii de energie, deși cuantumul ei a scăzut, după modificările din Parlament.

Ce se întâmplă dacă rămâi fără furnizor de energie

În 2021 și 2022, numărul furnizorilor de energie electrică și gaze care au ieșit de pe piață a fost din două cifre. În 2023 a mai ieșit un furnizor, în martie (AIK Energy), în urma retragerii licenței de către ANRE. Trebuie precizat că ENEL nu a ieșit de pe piața de furnizare. Italienii au vândut activele din România, dar PPC, care le-a preluat, va continua și activitatea de furnizare.

Ieșirea unei companii de pe piața concurențială de furnizare nu înseamnă neapărat falimentul. O companie poate cere în mod voluntar ANRE retragerea licenței de furnizare - doar în 2021 au fost cel puțin zece astfel de cazuri. Autoritatea poate să și retragă licența pentru neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor legale. De asemenea, unui furnizor de gaze i se poate retrage automat licenţa dacă nu mai are contract cu Transgaz.

De asemenea, unii furnizori își reduc portofoliul de clienți din motive comerciale - simplificând, pentru că nu pot cumpăra suficientă energie sau gaz pentru toți la prețul dorit. În acest caz, clienții ale căror contracte expiră sunt anunțați din timp, în general, că nu mai există posibilitatea prelungirii contractului. Din nou, acest lucru nu înseamnă ieșirea furnizorului, care își păstrează un număr de clienți.

Ce se întâmplă, totuși, dacă un furnizor face exitul? Clienții săi sunt preluați de un furnizor de ultimă instanță (FUI). În mod normal, diferența majoră constă în faptul că astfel vor avea prețuri mai dezavantajoase decât în oferta furnizorului inițial, doar că acest lucru nu este relevant în condițiile în care până în aprilie 2025 prețurile finale facturate ar trebui să rămână plafonate.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: