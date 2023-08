CEO E.ON: Vrem să investim, dar nimeni nu are fabrică de bani acasă

Distribuitorii de energie electrică vor să investească şi mai mult, dar aceste investiţii se recuperează prin tarife, "fiindcă nimeni nu are fabrică de bani acasă", iar îngheţarea tarifelor de distribuţie pentru un an nu a fost una înţeleaptă, aceasta aruncând companiile cu un an în urmă, a declarat, într-un interviu acordat către Agerpres, Volker Raffel, CEO al E.ON România.