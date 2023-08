Profitul Romgaz a scăzut: compania a încheiat prima jumătate a anului cu 1,69 mld. lei

Grupul Romgaz a afişat un profit net de 1,69 miliarde de lei, după prima jumătate a acestui an, în scădere cu 2,34% comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit Rezultatelor financiare transmise Bursei de la Bucureşti, notează Agerpres.

Profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 4,4 lei.

Veniturile totale ale grupului au scăzut cu 32,6% în primele şase luni, la 5,13 miliarde lei. Evoluţia veniturilor a fost determinată de scăderea cifrei de afaceri din vânzarea gazelor naturale (4,28 miliarde lei în SI 2023 faţă de 6,69 miliarde lei în SI 2022) şi a cantităţii livrate, care s-a redus cu 5,5%.

"Un efect important în diminuarea cu 36,01% a cifrei de afaceri din vânzarea gazelor naturale l-a avut obligaţia impusă de OUG nr.27/2022 prin care Romgaz a fost nevoită să vândă cea mai mare parte a producţiei la preţ reglementat de 150 lei/MWh (86,16% din livrările SI 2023 - 21,22 TWh au fost la preţ reglementat, comparativ cu SI 2022, când doar 4,23% din livrări - 1,10 TWh au fost la preţ reglementat)", a explicat compania.

De asemenea, cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a înregistrat o diminuare la 200,4 milioane lei în SI 2023, faţă de 498,58 milioane lei în SI 2022.

În context, compania aminteşte că, începând din acest an, este nevoită să vândă aproape toată energia electrică produsă la preţul de 450 lei/MWh, conform prevederilor OUG nr.27/2022.

Cheltuielile totale ale Romgaz au scăzut în SI 2023 cu 61,76%, la 2,12 miliarde lei, în principal datorită diminuării impozitului pe veniturile suplimentare aferente gazelor naturale (-2.96 miliarde lei) şi a cheltuielilor cu redevenţa (-627,05 milioane lei).

Potrivit companiei, creşterea profitului brut consolidat cu 46,10% faţă de nivelul înregistrat în SI 2022 a fost anulată de impozitul pe profit. Impozitul pe profit include contribuţia de solidaritate introdusă la finalul anului 2022, în SI 2023 înregistrându-se o cheltuială cu această contribuţie de 970,92 milioane lei.

Consumul de gaze naturale la nivel naţional în primele 6 luni ale anului 2023 a înregistrat o scădere faţă de perioada similară a anului anterior de aproximativ 12,4%, iar livrările Romgaz s-au redus cu 5,7%. Astfel, cota de piaţă a Romgaz este de 47,8%, cu 3,4% mai mare decât cota deţinută în perioada similară a anului trecut.

Producţia de gaze naturale, realizată în primele şase luni ale anului 2023, a fost de 2,38 miliarde mc, ceea ce înseamnă un declin de producţie de 5,2% raportat la producţia înregistrată în Semestrul I al anului 2022.

Producţia de energie electrică a Romgaz a fost de 497,579 GWh, fiind cu 47,08 GWh mai mică decât cea realizată în perioada similară a anului 2022 (-8,64%). Cu această producţie, Romgaz deţine o cotă de piaţă de 1,69%.

Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA ca societate mamă şi filialele deţinute integral de SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL ("Depogaz") şi Romgaz Black Sea Limited.

SNGN Romgaz are o vastă experienţă în domeniul explorării şi producţiei de gaze naturale, devenind unul dintre cei mai mari producători şi principal furnizor de gaze naturale din România.

Acţionarul majoritar al companiei este Statul român, cu o participaţie la capitalul social de 70%. Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acţiunile emise de Romgaz sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Totodată, acţiunile societăţii sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacţionează pe Bursa de Valori Londra.

