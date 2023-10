Grupul românesc Roweb anunță o nouă extindere de business odată cu preluarea a 50% din agenția HOLD Marketing

Roweb anunta o noua extindere de business odata cu preluarea a 50% din agentia HOLD Marketing. Decizia a aparut ca urmare a numeroaselor cereri venite din piata pentru servicii extinse de dezvoltare personalizata de aplicatii si solutii software + marketing digital (in special PPC).

„In piata nationala, in special, am remarcat, in ultimii ani, o cerere in crestere pe anumite segmente (proiectele de eCommerce, de exemplu) in ceea ce priveste cuplarea serviciilor de software development cu cele de marketing.” Mirel Ionescu, Co-Founder & Managing Partner @Roweb

La doar 8 luni de la preluarea de catre Roweb, agentia Hold Marketing anunta o crestere a cifrei de afaceri cu 140%.

Impactul preluarii agentiei Hold Marketing s-a vazut la mai putin de 1 an, asocierea cu brandul Roweb ajutand agentia la o dezvoltare accelerata a business-ului prin atragerea unui numar mare de noi clienti si dublarea numarului de angajati.

Intrarea in grupul Roweb a insemnat, cu siguranta, o accelerare importanta in dezvoltarea business-ului Hold Marketing. Ne bucuram foarte mult ca am reusit sa atragem interesul unei companii mature si solide, asa cum este Roweb, care ne va oferi expertiza si resurse pentru a atinge obiectivele noastre de crestere. Sorin Trifu, CEO & fondator HOLD Marketing

La doar 8 luni de la preluare, Hold Marketing anunta ca cifra de afaceri a agentiei a crescut cu 140%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022. Acest trend de crestere accelerata a business-ului urmeaza sa se mentina cel putin constant, in conditiile in care Hold Marketing are un plan de dezvoltare bine definit pentru urmatorii ani.

Ne propunem, in continuare, sa ne extindem portofoliul pe piata nationala, dar si pe pietele internationale, acolo unde grupul Roweb este deja prezent prin clienti activi (UK, Belgia, Danemarca, Elvetia, etc.). De asemenea, avem ca obiective sa extindem departamentele, atat cele de executie, cat si cele suport; sa investim in automatizarea proceselor repetitive si sa integram noi canale in portofoliu (Amazon, Reddit, Criteo, Spotify, WeTransfer). Sorin Trifu, CEO & fondator HOLD Marketing

Decizia grupului Roweb (care a inregistrat o cifra de afaceri de aprox. 30 milioane RON in 2022 si care a avut o crestere constanta de aproximativ 20% anual) de a prelua o companie dintr-un domeniu conex a fost rezultatul solicitarilor venite din partea clientilor din portofoliul (de eCommerce. in special) care au intampinat greutati in gasirea unor provideri de servicii care sa inteleaga specificitatea business-urilor si industriilor si care sa aplice strategii de marketing digital personalizate.

Desi focusul nostru ramane in continuare pe dezvoltarea de software la comanda prin modele de outsourcing (prin compania dedicata Roweb Development), in paralel am decis sa sustinem o nisa de proiecte mai dinamice cerute de business-uri care au nevoie de expertiza si din domenii conexe sau complementare. Mirel Ionescu, Co-Founder & Managing Partner @Roweb.

Despre Roweb

Roweb repezinta un grup de companii cu actionariat 100% romanesccare dezvolta in principal solutii de business end-to-end (de la consultanta, la arhitectura, dezvoltare, implementare, design, QA, etc.), prin echipe dedicate.

Roweb s-a lansat sub conceptul actual in anul 2004, a mizat pe clienti din piata internationala si a inregistrat un proces de crestere organica, de aproximativ 20% pe an. Principalii clienti din portofoliul grupului Roweb sunt din Europa (UK, Danemarca, Belgia, Olanda, Elvetia, Germania, etc.), USA, Orientul Mijlociu si Romania, jumatate din cifra de afaceri venind din colaborările cu firme din UK, iar top industrii deservite sunt: recrutare & HR, finanțe & asigurari, imobiliare, turism & ospitalitate, retail/eCommerce.

In prezent, grupul Roweb are peste 150 de angajati si birouri în Pitesti (HQ), Bucuresti si Craiova si angajati care lucreaza remote si din alte orase din tara.

Despre Hold Marketing

Hold Marketing este agentie digitala cu ADN 100% romanesc, prezenta in industrie din 2017. Agentia este Google Partner si are clienti din peste 20 de industrii importante, insa cei mai mulți clienti vin din industrii precum eCommerce, Horeca, B2B sau Real Estate. HOLD Marketing are o echipa completa de specialisti (+60% seniori) care reusesc sa livreze constant servicii de performance marketing (PPC), dar si Social Media Management (Digital PR), folosind cele mai populare retele din lume: Google, Meta, TikTok, Pinterest, LinkedIn.

Sursa foto: Roweb

