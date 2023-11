"Cererea pentru astfel de produse e în creștere". Nordic Group aduce burgerii pe bază de plante Beyond Meat în România

Nordic Food, parte a grupului de firme Nordic Group, anunță un nou brand din portofoliul companiei: Beyond Meat, o companie de top care oferă produse din carne plant-based.

Începând cu luna noiembrie 2023, românii pot cumpăra produsele plant-based din gama Beyond Meat, precum Beyond Burger, Beyond Sausage, Beyond Mince și Beyond Meatballs.

Produsele Beyond Meat sunt disponibile în comerțul modern, inclusiv în: hypermarket, supermarket, cash & carry, retail online (ex. Auchan, Freshful), în comerțul tradițional, Food Service, atât în lanțuri de burgeri (cum ar fi Submarine Burger), cât și în locații specializate în vânzarea burgerilor (Food Trucks).

„Produsele plant-based ale acestui brand completează natural promisiunea noastră de brand – Bucurie la fiecare masă – prin gust si experiența culinară. Românii trebuie să știe că produsele Beyond Meat au multiple beneficii, atât pentru sănătate, cât și pentru mediul înconjurător”, a declarat Dan Nistor, Director General Nordic Group.

Fondată în El Segundo, California, în 2009, compania Beyond Meat are produse care oferă același gust și textură precum produsele din carne, dar sunt o opțiune mai sănătoasă pentru consumatori și planetă.

„România este una dintre țările în care categoria de produse plant-based e în stadiu incipient, dar cererea pentru astfel de produse e în creștere. Suntem mândri să oferim aceste produse plant-based carnivorilor, flexitarienilor, vegetarienilor, veganilor din România, permițându-le consumatorilor să aleagă din ce în ce mai mult produse mai bune pentru planeta noastră”, a declarat Ben van Looij, Sales Director Retail EMEA at Beyond Meat.

Potrivit cercetării Life Cycle Assessement a Universității din Michigan, pentru a produce un burger Beyond Meat, se consumă cu 99% mai puțină apă, cu 90% mai puține emisii de gaze cu efect de seră, cu aproape 50% mai puțină energie și cu 93% mai puțin teren, în comparație cu producția tradițională de carne.

Sursa foto: Nordic Group

