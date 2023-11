Profitul Transilvania Investments a crescut cu 176% în primele 9 luni din 2023

Transilvania Investments a înregistrat în primele 9 luni ale acestui an un profit net de 151,99 milioane de lei, cu 176% mai mare decât cel obţinut în perioada similară din 2022, conform unui comunicat al companiei.

La 30 septembrie a.c., veniturile nete ale Transilvania Investments erau de 172,42 milioane lei, un salt pozitiv de aproape 136% comparativ cu aceeaşi dată a anului anterior. O pondere importantă în venituri au avut-o dividendele încasate de la companiile din portofoliul Transilvania Investments, fiind remarcată creşterea dividendelor de la companiile în care fondul deţine pachetul de majoritar, conform Agerpres.ro.



"Schimbările aduse, în ultimii doi ani, în strategia de dezvoltare a companiilor în care suntem acţionar majoritar, încep să dea roade. Trecerea pe profit a THR Marea Neagră, al cărei model de business s-a schimbat radical, rezultatele foarte bune înregistrate de Aro Palace Braşov, dar şi alte decizii implementate, au influenţat direct dividendele încasate de la companiile în care suntem acţionar majoritar. Valoarea acestora a crescut semnificativ faţă de valoarea la 30.09.2022 demonstrând astfel capacitatea acestor companii de a deveni relevante în industriile lor, de a face investiţii şi de a-şi creşte veniturile operaţionale. Dincolo de cifre, am setat o viziune comună pentru companiile din portofoliu, în care focusul este pe creşterea performanţei pe care investitorii o aşteaptă de la noi", a declarat Radu Roşca, preşedinte executiv al Transilvania Investments.



Compania a raportat la sfârşitul primelor 9 luni un activ net de 1,585 miliarde lei, în creştere cu 23,8% faţă de valoarea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului anterior. Valoarea activelor totale deţinute de fond, la 30 septembrie, era de 1,676 miliarde lei, în creştere cu 24,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.



În ultimele 9 luni, Transilvania Investments a finalizat o serie de proiecte cheie în acord cu strategia de dezvoltare a activelor din portofoliu. Turism Felix a încheiat prima fază din dezvoltare a Aqua Park Venus, o investiţie de 14 milioane de euro. Aro Palace Braşov va finaliza, la începutul anului viitor, selecţia furnizorilor care vor gestiona amplul proiect de modernizare a Hotelului Capitol, care urmează să fie redeschis în 2025 sub denumirea Mercure Braşov Center, în urma asocierii cu grupul Accor.



Transilvania Investments este unul dintre cele mai mari fonduri de investiţii din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti, sub simbolul TRANSI. Misiunea fondului este de a maximiza randamentele investitorilor, prin administrarea unui portofoliu complex de active ce include companii din sectoarele financiar, turism, real estate, energie şi IT.

Sursa foto: Shutterstock

