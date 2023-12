Open Minds - Asociația pentru Diversitate și Incluziune, organizație neguvernamentală care facilitează implicarea companiilor în viețile comunităților locale, a reușit să aducă pe agenda organizațiilor locale și în sferele de interes ale societății prima ediție a „Conferinței despre Diversitate și Incluziune”, desfășurată pe 28 noiembrie 2023.

26 de speakeri, 6 teme despre Diversitate și Incluziune, peste 400 de participanți - așa arată bilanțul primei ediții a „Conferinței despre Diversitate și Incluziune | O experiență Open Minds” – care a devenit, pentru o zi, un catalizator al responsabilității pentru actori sociali din industrii conexe, din sectorul public și privat, reprezentanți ai companiilor și ONG-urilor din România și persoane interesate să descopere practici de D&I aliniate la nevoile angajaților, respectiv ale comunităților în sine.

Mesajul general al conferinței a fost, în sine, o invitație la parteneriat lansată companiilor și ONG-urilor, subliniind că unirea resurselor financiare și de expertiză în mod strategic poate îmbunătăți calitatea vieții și contribui la un viitor echitabil, divers și incluziv. Înființată anul acesta de către Exploratist - Agenție de Employee Experience, Asociația Open Minds își propune ca acest eveniment să se bucure de o recurență bianuală, tocmai pentru a putea reprezenta un pilon strategic în cadrul colaborării dintre companii, organizații neguvernamentale și societate.

Alături de cei 26 de speakeri de renume, Conferința Open Minds a explorat 6 teme - Reprezentarea femeilor în poziții de leadership, Diversitate generațională, Incluziunea persoanelor cu dizabilități, LGBTQIA+, Neurodiversitate, Migranți – raportate la universul Diversității și Incluziunii.

Așa cum transmite și hashtag-ul #unitateindiversitate, „Conferința despre Diversitate și Incluziune | O experiență Open Minds” s-a desfășurat într-un cadru experiențial, în care „împreună” a devenit cuvântul cheie. Astfel, participanții au trăit un carusel al infotainment-ului, fiind provocați de actorul Dan Codreanu să creeze, împreună cu el, „Povestea Eroului fără Poveste”, sau să-și trăiască emoțiile prin joc alături de Jean Baptiste Manitou, muzicoterapeut.

„Adoptarea diversității și incluziunii nu este doar o strategie de afaceri, ci este un imperativ moral. Construim un viitor mai bun prin acțiuni strategice comune, al căror impact este asigurat de diversitatea de perspective. Experiența noastră până acum, inclusiv discuțiile și ideile din cadrul conferinței, confirmă că este eficient și responsabil ca sectorul privat și cel public să-și unească eforturile. Alianța dintre afaceri și ONG-uri a deschis oportunități clare de producere a unor schimbări pozitive și durabile. Calitatea dezbaterilor și a ideilor puse în discuție, precum și atmosfera din cadrul conferinței, mi-au dat și mai multă încredere în forța noastră comună. Aștept cu mare interes următoarea ediție a Conferinței despre Diversitate și Incluziune | O experiență Open Minds și sunt convins că împreună vom genera un impact semnificativ pentru un viitor mai incluziv și echitabil", a declarat Silviu Andrei Petran, Președintele Open Minds - Asociație pentru Diversitate și Incluziune.

Un oraș sigur este un oraș incluziv. Sponsorizare de 10.000 EUR pentru Studiourile Ferentari

În urma sponsorizărilor strânse de organizatorii conferinței, suma de 10.000 de EUR a fost donată Studiourilor Ferentari, un spațiu educațional vital pentru copiii și tinerii din Ferentari. 80 de copii, cu vârste între 8 și 20 de ani, sunt susținuți prin activități de educație remedială la română și matematică, precum și prin ateliere artistice de fotografie, dans, film, produse handmade. Proiectul educațional a dat naștere unei comunități artistice robuste ce asigură resurse și un grad în plus de bunăstare pentru copiii și adolescenții din cartier expuși excluziunii sociale și violenței. La rândul lor, tinerii dăruiesc inspirație societății, prezentând în licee și comunități idei și atitudini inspiraționale prin proiectele lor.

„La baza misiunii noastre stă convingerea că diversitatea și incluziunea sunt catalizatori ai unei schimbări foarte necesare în viață și în societate. Avem responsabilitatea colectivă de a construi un viitor în care fiecare om să fie și să se simtă valorizat și inclus. Unindu-și resursele financiare și de expertiză, companiile și ONG-urile pot îmbunătăți strategic calitatea vieților oamenilor, atât în mediile de lucru, cât și în comunități. Conferința despre Diversitate și Incluziune | O experiență Open Minds, marchează un foarte important prim pas pe această cale. Cred în conversațiile, ideile și colaborările pe care le va genera, în capacitatea noastră de a valorifica această energie pentru a trece la acțiune și a genera schimbări semnificative. Ne angajăm să implementăm inițiative concrete care să contribuie la transformarea vizionară pe care o propunem”, a declarat Irina Georgescu, Directoarea Executivă Open Minds - Asociație pentru Diversitate și Incluziune.

Realitățile peisajului organizațional din România, în 2023

Conform celui mai recent studiu realizat de MKOR Research, 77% dintre angajați nu au beneficiat de traininguri pe teme de diversitate și incluziune în 2023, în timp ce 44% dintre angajații români au experimentat personal sau au fost martorii unor situații discriminatorii la locul de muncă, semn că diversitatea nu face, încă, echipă cu incluziunea.

În cadrul conferinței, speakerii au dezbătut cât de important e să fie acordată atenție laturii umane în conturarea și implementarea politicilor de recrutare și management al carierei, inclusiv rolului comunităților interne ERG și al programelor de diversitate. De altfel, Roxana Andrei, Director Resurse Umane la BRINKS România, a explicat cum ar trebui să investească organizațiile care își doresc să fie incluzive, nu doar diverse, anume: în angajați, în programe orientate spre societate și în dezvoltarea unor instrumente concrete de măsurare a gradului de implementare a măsurilor D&I.

Aceasta a susținut faptul că este nevoie de programe interne de formare și dezvoltare, începând cu top management-ul, tocmai pentru a crește gradul de conștientizare, acceptare și responsabilizare, pe principiul „firului ierbii”. În acest sens, Roxana a punctat echilibrul de gen, creșterea numărului de femei în roluri de conducere/coordonare, asistență pentru angajați, webinarii despre sănătatea mintală, cancerul de sân, menopauză.

457 milioane de euro se strâng, anual, din taxa pe dizabilitate

Deși știm că persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de șanse egale, indiferent de context, accesibilizarea locurilor de muncă de calitate cunoaște, în continuare, o tendință reală de discriminare în rândul acestor persoane. În cadrul conferinței, Fundația Motivation a abordat modificările pe care angajatorii din România le pot face pentru a facilita dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități, în acord cu principiul „adaptării rezonabile”: de la accesul în clădire, la amenajarea unui spațiu de lucru personalizat până la cel mai mic detaliu, precum covoarele tactile.

Tedy Necula a vorbit despre paradigma economiei sociale care nu a inclus achiziția de talente și echipe de creație din unitățile protejate, menționând faptul că în România există 5.000 de unități protejate în care oamenii cu diverse dizabilități activează.

Mara Calista, Membră a Camerei Deputaților din Parlamentul României, a adus în lumină încă o realitate, anume că în România există 780.000 de persoane cu dizabilități, dintre care doar 17.500 sunt angajate. Anual, numeroase companii aleg să plătească taxa pe dizabilitate în detrimentul angajării persoanelor cu dizabilități. Astfel, în fiecare an se strâng 457 milioane de euro din taxa pe dizabilitate, bani care nu ajung la aceste persoane.

De asemenea, Iris Popescu, activistă și arhitect specializat în proiectarea incluzivă și accesibilizare, a povestit despre necesitatea exercițiilor de empatie și în spațiul public, tocmai pentru ca persoanele cu dizabilități să se poată deplasa la locul de muncă și să nu mai fie alimentat fenomenul de (auto)izolare. Aceasta a arătat cât de vital este ca designul să fie incluziv, de la arhitectură, proiecte sociale și spațiu până la tehnologie și includerea, încă din faza inițială a proiectului, a unei rampe.

Fenomenul migrației în România, o țară multietnică​

România începe să devină și o țară de imigrație, motiv pentru care, Remus Anghel, Profesor de sociologie la SNSPA și Cercetător la ISPMN, a arătat implicațiile acestei schimbări majore pentru societatea românească, cât de pregătiți suntem pentru a deveni o societate mult mai diversă etnic și cultural și în ce măsură vor putea noii migranți să ia, sau nu, locul cetățenilor români plecați din țară, în urma cărora au rămas sate și regiuni depopulate.

Remus Anghel a discutat despre fenomenul migrației ​și ​noile provocări ale diversității ​într-o țară multietnică​, demontând mituri precum acela că românii emigrează din cauza sărăciei sau faptul că România este o țară a imigranților, raportat la contextul actual. Realitatea e că România are un statut triplu, fiind o țară de emigrare, o țară de tranzit și o țară de imigrare. În același timp, Europa Centrală și de Est va cunoaște, conform lui Remus Anghel, o pierdere de populație masivă până în 2027, actual 3,5-4,5 milioane persoane emigrând.

Doar 22% dintre români cunosc un reprezentant al comunității LGBTQIA+

Conform studiilor efectuate de Asociația Mozaiq, doar 29% dintre români au văzut în ultima lună, în diverse contexte sociale, cupluri din comunitatea LGBTQIA+, în timp ce doar 22% cunosc un reprezentant al acestei comunități. De altfel, 10% dintre români ar rupe legăturile cu copiii lor dacă ar afla că aparțin acestei comunități. Astfel, cei prezenți au aflat cum pot fi promovate discursurile pozitive în rândul organizațiilor, societății, respectiv al mass-media, dar și cât de redusă este, de fapt, expunerea acestor persoane în România. Situații dificile se regăsesc și în școli, întrucât, conform Asociației ACCEPT, 71% dintre elevii LGBTQIA+ consideră că tinerii din comunitate nu sunt în siguranță la școală.

Viața cu sindromul Down: nevoile din spatele neurodiversității

Un actor social relevant care s-a alăturat conferinței a fost și Asociația Down Plus, care a adus în prim-plan modul în care persoanele neurodivergente, cu moduri unice de gândire și învățare, pot atinge excelența prin adaptări personalizate. Printr-o abordare inovatoare, organizația deschide noi orizonturi în sport, modă și antreprenoriat și reușește să creeze oportunități unice, construite în jurul abilităților și pasiunilor individuale, promovând incluziunea și înlăturând stereotipuri și prejudecăți.

Larisa Bucur, Co-Founder și Director Executiv, Asociația Down Plus București, a așezat în oglindă copilăria și persoanele care se confruntă cu Sindromul Down, arătând că acest sindrom, prin particularitatea sa de dizabilitate intelectuală, presupune rămânerea la un stadiu de copilărie toată viața. Tot acest context vine cu o serie de nevoi la pachet - cu necesitatea unei îngrijiri speciale, cu adaptarea terapiilor, a mediului de lucru (dacă se ajunge acolo) -, fiindcă neurodiversitatea presupune dezvoltarea diferită a creierului, ceea ce înseamnă, implicit, o funcționare diferită, o învățare diferită, exact cum este și cazul dizabilităților intelectuale.

Asociația Open Minds își dorește să reducă barierele sociale și organizaționale, iar prin „Conferința despre Diversitate și Incluziune” să aducă firescul în discuțiile despre temele D&I, considerate, mai degrabă, un factor tabu și declanșator al stigmatizării. În spatele acestui proiect stă o întreagă echipă multidisciplinară, cu expertiză în dezvoltarea de programe si proiecte care conectează forțele companiilor cu nevoile și resursele comunităților locale.

