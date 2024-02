Compania PepsiCo anunță o schimbare de nume pentru una dintre cele mai populare băuturi răcoritoare din portofoliul său: Pepsi Max, care devine Pepsi Zero Zahăr.

„Ne-am ascultat consumatorii și am înțeles că aceștia doresc o comunicare mai directă și mai transparentă cu privire la produsele pe care le consumă. Prin această schimbare, ne concentrăm pe esența produsului - zero zahăr- și începând de acum, veți găsi aceeași băutură (...), cu același gust (...), sub noul nume de Pepsi Zero Zahăr. Mai mult de atât, această schimbare face parte și din procesul strategic de unificare a celor 2 branduri sub aceeași umbrelă”, a declarat Mihaela Hristea, Senior Marketing Manager Beverages.

Astfel, Pepsi Zero Zahăr se lansează cu un ambalaj nou, redefinit în totalitate.

Pentru a marca lansarea noului nume, Pepsi va derula o campanie de comunicare adresată în special generației Z, dar relevantă și pentru publicul extins.

Cuvântul-cheie al acesteia va fi "complicăciune", în ideea în care Pepsi transmite că nu e nimic complicat în unificarea celor două branduri separate, ci, dimpotrivă, acest lucru poate fi înțeles foate ușor.

Campania va avea loc în perioada 15 februarie – 15 aprilie și va include o serie de materiale video care îl vor avea în prim plan pe comedianul Bogdan Dracea, precum și o comunicare în digital, outdoor, vizibilitate și activități în eCommerce, comerțul tradițional și modern.

Sursa foto: Pepsi

