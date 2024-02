Din cauza tensiunilor geopolitice şi a unui climat imprevizibil la nivel macro şi de industrie, alături de politici fiscale şi guvernamentale imprevizibile, profitul înainte de impozitare al grupului petrolier ungar MOL a scăzut cu 36% în 2023 până la 1,936 miliarde de dolari, a informat compania, care are activităţi şi în România.

MOL a precizat, într-un comunicat de presă, că în 2023 a obţinut un rezultat operaţional CCS EBITDA de 3,1 miliarde dolari, în scădere cu 34% faţă de 2022, dar peste ţinta anuală de 2,8 miliarde dolari. Pe fondul unor cheltuieli de capital prudente şi ponderate şi al generării unui flux de numerar solid, fluxul de numerar liber simplificat s-a ridicat la 1.678 de milioane dolari.

"Din cauza unor circumstanţe externe excepţionale şi dificile, profitul nostru înainte de impozitare a scăzut în 2023. Acest lucru nu este o surpriză, deoarece ne apropiem de sfârşitul unui an de tensiuni geopolitice, macroeconomice şi industriale, în care mediul de reglementare şi de politică fiscală a continuat să exercite o presiune suplimentară semnificativă asupra noastră. În ciuda acestor provocări, am avut un an puternic şi o performanţă internă mai bună decât ne aşteptam. Acest lucru se datorează eficienţei operaţionale, efortului de eficientizare a costurilor Grupului MOL şi politicilor de investiţii prudente, care au reuşit să compenseze impactul mediului extern", a declarat preşedintele director general de la MOL, Zsolt Hernadi.

Pentru anul 2024, MOL estimează că va ajunge la o valoare a profitului înainte de impozitare de aproximativ 1,6 miliarde dolari şi un nivel al EBITDA de aproximativ trei miliarde dolari.

Grupul MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, o forţă de lucru dinamică formată din 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.400 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est.

Sursa foto: MOL

