Ciucă: Coaliția a decis scăderea plafonului la energie și gaze

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că în şedinţa coaliţiei s-a decis scăderea plafonului la energie electrică şi gaz şi creşterea limitei de consum, urmând ca aceste măsuri să se aplice de la 1 februarie, relatează Agerpres.

"Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per KW. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 de KW la 500 de KW pentru care se calculează acest preţ, practic, reiese o compensare de 0,291 lei per KW, ceea ce va însemna că la consumator se vor percepe 0,68 bani pe KW. Pentru IMM, pentru consumatorii mari, non casnici, va fi plafonat preţul la un leu pe KW.

La gaz plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe KW, iar limita de consum pentru cinci luni de zile va creşte de la 1.000 la 1.500 de KW. De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33 la 40%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per KW. Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per KW", a spus Ciucă, la Parlament.



El a arătat că s-a decis şi ca toate facturile emise greşit să fie stornate şi retrimise fără ca oamenii să fie debranşaţi sau să plătească penalităţi.

Premierul a precizat că măsurile anunţate se vor aplica începând de la 1 februarie, până la data de 31 martie, urmând ca în această perioadă de timp să se vină cu o analiză şi să se ia decizii în continuare.



Întrebat dacă din punct de vedere constituţional există vreo problemă, Nicolae Ciucă a negat: "Nu există nicio problemă. Am ţinut cont, de aceea am şi întârziat atât de mult să luăm măsuri care să fie aplicabile, să nu fie modificări în soft şi să poată să fie aplicate de la 1 februarie".



El a adăugat că este vorba despre o plafonare a preţului şi nu se renunţă la liberalizare, iar, potrivit calculului, impactul bugetar pentru cele aproape două luni este de aproximativ 3 miliarde de lei.



Şeful Executivului a mai spus că, potrivit discuţiilor avute, cifra a depăşit 1 milion de facturi greşite.



"A fost o serie întreagă de acţiuni în teritoriu, vom continua aceste acţiuni. Vreau să asigur populaţia că vom lua toate măsurile, astfel încât să nu mai avem astfel de greşeli care să sperăm că nu sunt voit făcute, pentru că oamenii nu au de ce să plătească greşelile altora. Şi în felul acesta considerăm că este cât se poate de deschisă uşa la nivelul Guvernului şi la dispoziţia cetăţeanului orice instrument de care dispunem. Ordonanţa de urgenţă nu va întârzia mai mult de săptămâna viitoare, ca să poată să fie aplicată. (...) A rămas ca mâine dimineaţă să avem o discuţie şi cu furnizorii şi cu distribuitorii şi în funcţie de această întâlnire vom stabili celelalte elemente de detaliu tehnic care vor fi prinse în ordonanţa Guvernului", a arătat premierul.



Întrebat dacă după 31 martie vor fi continuate aceste măsuri, premierul a precizat: "Dacă evoluţia preţului va produce efectele pe care le resimţim cu toţii, vom avea un proces de analiză continuu, astfel încât să putem să luăm măsuri din timp".



"Toate aceste măsuri au fost discutate şi dezbătute, astfel încât să nu se închidă firmele, să nu se închidă companiile, să păstrăm locurile de muncă pentru oameni şi desigur să avem o perspectivă astfel încât să nu ne confruntăm cu astfel de situaţii", a mai spus el.



Totodată, Nicolae Ciucă admite că interzicerea concedierilor ar putea fi o condiţie pentru angajatori. "Este o condiţie pe care o vom discuta cu mediul de afaceri, pentru că, iată, statul vine şi asigură tot suportul de care noi dispunem astfel încât firmele să nu se închidă", a menţionat prim-ministrul.

