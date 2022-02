Florin Cîțu avertizează: cine ignoră lecțiile din 2008, va fi responsabil de o criză majoră

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat că a prezentat măsurile privind reducerea contribuţiilor şi a TVA ca economist, subliniind că acela care "ignoră" lecţiile din 2008 o să fie responsabil pentru "o criză majoră în perioada următoare".

"Cine ignoră lecţiile crizei din 2008 o să fie responsabil pentru o criză majoră în perioada următoare", a transmis Florin Citu, conform Agerpres. "Atunci, ţineţi minte că a fost crescut TVA-ul, au fost luate alte măsuri şi economia s-a recuperat foarte greu. Lecţiile pe care le-am aplicat în 2020 au dus la cea mai rapidă revenire a economiei, aşa propun şi acum măsuri prin care creştem veniturile tuturor românilor, pentru că vă spun că va fi complicat, eu am văzut tot felul de discuţii în spaţiul public, pentru PNL să susţină o măsură care va creşte veniturile doar în sectorul bugetar. Ideea este să ne gândim la o soluţie pentru a creşte veniturile tuturor românilor. (...) Dacă vrem să-i ajutăm, aceasta este o soluţie - de a reduce contribuţiile.", a explicat Cîţu, la Parlament.

El a indicat şi sursa de finanţare pentru reducerea TVA şi a contribuţiilor. "Avem 14 miliarde de euro gratis de la UE. Mai avem încă vreo 14 din împrumuturi cu 0,15. Toţi aceştia sunt pentru investiţii. Deja avem aceşti bani în PNRR, unii gratis, alţi la dobândă aproape zero, plus banii din fondurile europene. Resurse la buget sunt. Când am construit bugetul anul trecut deja aveam simulări pentru a reduce contribuţiile începând cu acest an, până în 2024, pentru că ştiam deja că vin resursele, deci nu este ceva nou, ceva care nu a fost calculat. A fost luat în calcul şi se poate implementa, scopul este de a-i ajuta pe toţi românii", a afirmat Florin Cîţu.

Preşedintele PNL a arătat că aceste variante vor fi discutate şi în coaliţia de guvernare, precizând că vrea să vadă şi ce propuneri se vor face de la Ministerul Finanţelor.

Sursa foto: Agerpres

