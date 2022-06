Cîțu: Șmecheria cu nu introducem taxe anul acesta dar modificăm codul fiscal ca să introducem taxe peste 6 luni, nu ține

Florin Cîțu, președintele Senatului și fost prim-ministru al României, reacționează cu privire la propunerile colegilor de coaliție de la PSD ce țin de modificarea codului fiscal.

El își începe postarea cu mențiunea că în doi ani de zile de guvernare liberală nu s-a vorbit de creșterea taxelor, ci, din contră, au fost eliminate suprataxe și supraaccize introduse de PSD, acum colegi de coaliție, în perioada 2017-2019.

”PSD este la guvernare de 6 luni și întreg sectorul privat este bulversat pentru că nu știe ce taxe noi mai doresc psd-iștii să introducă. Au introdus deja excepțîi care costă bugetul miliarde de lei. Iar piața îi penalizează dur. Deja în 2022 DOAR pe dobânzi s-au dus mai mult de 10 miliarde lei. Să ne spună PSD ce se putea face cu acești bani în loc să crească profiturile băncilor”, precizează Florin Cîțu.

El insistă să clarifice faptul că PNL a spus că nu introduce taxe noi și nu crește taxe în guvernarea lor.

”Șmecheria cu nu introducem taxe anul acesta dar modificăm codul fiscal ca să introducem taxe peste 6 luni, nu ține. Programul de guvernare pe care PNL îl susține și pe care noi liberalii l-am votat nu are nimic in el despre taxe noi”, a adăugat Cîțu.



PSD va propune, în cadrul coaliţiei, supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depăşesc salariul preşedintelui României, supraimpozitarea în două trepte a pensiilor speciale, sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei, contribuţie pentru Sănătate şi Educaţie de 0,5% din cifra de afaceri plătită de companiile care au venituri anuale de peste 100 de milioane de euro.

Sursa foto: Agerpres Foto

