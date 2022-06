Ministerul Finanțelor s-a împrumutat de la cetățeni cu 1,44 miliarde de lei printr-o nouă ofertă Fidelis

Ministerul Finanţelor a listat luni patru noi emisiuni de titluri de stat Fidelis în valoare totală de peste 1,44 miliarde de lei, potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Cele patru emisiuni de titluri de stat sunt tranzacţionate sub simbolurile bursiere R2306A, R2506A, R2306AE, R2406AE, conform Agerpres.ro.



Conform sursei citate, debutul titlurilor de stat Fidelis la Bursa de Valori Bucureşti vine după încheierea cu succes a ofertei publice derulată în perioada 6 - 21 iunie.



În total, în ultimii doi ani, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie peste 12,4 miliarde de lei (2,5 miliarde euro).



"Programul Fidelis se menţine în preferinţele investitorilor persoane fizice care au în continuare încredere în instrumentele de economisire oferite prin programele de titluri de stat ale Ministerului Finanţelor lansate prin intermediul partenerilor noştri. Apetitul persoanelor fizice, mai ales în contextul general macroeconomic dar şi geopolitic asigură atât constanţa calendarului de emisiuni, dar şi atragerea de resurse importante de pe piaţa internă pentru finanţarea statului român. Mulţumim investitorilor şi partenerilor noştri pentru implicarea în diversificarea portofoliilor de economii şi investiţii", a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.



La rândul său, Radu Hanga, preşedintele BVB, a afirmat că statul român este un partener strategic al pieţei de capital şi folosirea mecanismelor bursiere pentru asigurarea necesarului de finanţare este o consecinţă firească a acestui parteneriat.



"Bursa de Valori Bucureşti a demonstrat în mod repetat că este un canal eficient de finanţare, că are capacitatea să contribuie la dezvoltarea economică a României şi susţine statul român în utilizarea mecanismelor bursiere pentru a accesa pe deplin oportunităţile oferite de piaţa de capital. Pentru investitorii români, emisiunile periodice Fidelis au consacrat deja aceste titluri drept un reper în ceea ce priveşte diversificarea, fiind un instrument de economisire atât pentru disponibilităţile în lei, cât şi pentru cele în euro. Pentru mulţi români, investiţia în titlurile de stat Fidelis poate reprezenta un prim pas în lumea investiţiilor, mai ales într-o perioadă cu inflaţie în creştere", a spus Hanga.



Totodată, Adrian Tănase, director general la BVB, a precizat că, prin programul Fidelis, Ministerul Finanţelor oferă românilor acces la un instrument de economisire pentru că titlurile de stat au un grad scăzut de risc şi un randament atractiv, ceea ce le face potrivite în special într-o perioadă de volatilitate, aşa cum se întâmplă în prezent pe pieţele de capital.



"Scopul bursei este să ofere cât mai multe oportunităţi de investiţii pentru cât mai multe tipuri de investitori. Aproape 90.000 de investitori sunt deja prezenţi pe bursa românească, ceea ce ne arată că românii sunt interesaţi de piaţa de capital şi de oportunităţile oferite", a susţinut acesta.



Oferta a cuprins titluri de stat în lei cu maturităţi de un an (dobândă anuală 7,2%), respectiv trei ani (7,8%) şi două emisiuni în euro, cu scadenţa în 2023 (dobândă anuală 1,4%) şi 2024 (2,3%).



Noile titluri de stat Fidelis au debutat luni la BVB şi pot fi tranzacţionate de investitori. Sindicatul de intermediere al ofertei a fost format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Transilvania (grup de distribuţie), BCR, BRD şi Alpha Bank România.



"Succesul unei noi emisiuni Fidelis în contextul incert al pieţelor de capital, al situaţiei geopolitice şi al economiei, ne demonstrează că instrumentul este folosit atât pentru investiţii sau economisire, dar şi pentru protejarea capitalului în faţa presiunilor inflaţioniste. Apreciem încrederea investitorilor în acest produs, suntem încrezători că a contribuit la stabilirea unei baze solide pe care activitatea clienţilor de retail se poate dezvolta în continuare", a afirmat Daniela Secară, directorul general al BT Capital Partners.



Totodată, Irina Neacşu, director executiv corporate Finance BRD - Groupe Societe Generale a menţionat că titlurile de stat din programul Fidelis au devenit deja un instrument comun şi indispensabil din perspectiva optimizării deciziilor de management de portofoliu ale investitorilor individuali.



"Trendul ascendent al inflaţiei şi dobânzilor este de natură atât să crească interesul persoanelor fizice pentru subscriere pe piaţa primară, cât şi să favorizeze o lichiditate sporită pe piaţa secundară. O astfel de evoluţie este de natură să sporească reprezentativitatea titlurilor de stat Fidelis pe piaţa financiară românească, precum şi să consolideze poziţia acestora în structura instrumentelor de finanţare utilizate de statul român", a adăugat Irina Neacşu.



Potrivit lui Valentin Popovici, director executiv Pieţe Financiare BCR, cele patru noi emisiuni de titluri de stat Fidelis reprezintă încă un semnal de încredere şi dezvoltare a pieţei locală de capital, într-o perioadă marcată de incertitudini la nivel internaţional



"Ne bucurăm să putem susţine cele patru noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, listate de Ministerul de Finanţe, şi să contribuim astfel la creşterea numărului de investitori retail pe piaţa de capital. În eforturile noastre continue de educare a pieţei, noi vorbim constant clienţilor despre diversificarea economiilor şi a portofoliului investiţional, inclusiv prin subscrierea la titluri de stat, ca parte din alegerile financiare inteligente pe care trebuie să le facă pe termen lung. În plus, este încă un semnal de încredere şi dezvoltare a pieţei locală de capital, într-o perioadă marcată de incertitudini la nivel internaţional", este de părere Popovici.



Pe de altă parte, Nicoleta Ruxăndescu, director Unitatea de Investiţii şi Pieţe de Capital din cadrul Alpha Bank România, a apreciat că noua emisiune de titluri de stat din cadrul Programului Fidelis a oferit o alternativă atractivă pentru investitorii care au căutat un refugiu în contextul unei volatilităţi ridicate a pieţelor financiare şi a mediului inflaţionist.



Veniturile obţinute în urma investiţiei în titlurile de stat Fidelis, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile.

