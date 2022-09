Nicușor Dan a oprit centrala și aerul condiționat din Primăria Capitalei ca să facă economie

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că în clădirea Primăriei au fost luate măsuri pentru economisirea energiei, astfel că a fost redus "foarte mult" consumul cu aerul condiţionat şi cu iluminatul pe timpul nopţii, scrie Agerpres.

Totodată, a fost oprită funcţionarea centralei proprii, dar aceasta urmează să fie repusă în funcţiune pe durata iernii.

"În ce priveşte clădirea Primăriei, am redus foarte mult ceea ce înseamnă aerul condiţionat. Am redus semnificativ iluminatul pe timpul nopţii şi, de asemenea, am oprit centrala şi funcţionarii din Primărie de zece zile nu mai au apă caldă. Se spală cu apă rece. La iarnă, pentru că avem centrală proprie, se vor spăla cu apă caldă şi, mai ales, se vor încălzi cu centrala proprie a Primăriei", a spus în cadrul unei conferinţe de presă.

Primarul a reamintit că Municipalitatea a depus cerere pentru o finanţare de 25 de milioane de lei, în vederea înlocuirii becurilor folosite în prezent la iluminatul public.

"În ceea ce priveşte iluminatul public, am depus la Administraţia fondului pentru mediu un proiect de 25 de milioane de lei, pentru înlocuirea becurilor actuale cu leduri, care sunt mult mai eficiente energetic. Pentru sesiunea viitoare avem un proiect care se va duce undeva la 50 de milioane de lei. Cele două proiecte împreună merg spre 30% din iluminatul nostru public. În ceea ce priveşte iluminatul de sărbători, pe datele de anul trecut, surplusul dus de iluminatul festiv la iluminatul public a fost 0,5%, deci, practic, nesemnificativ. Şi atunci discuţia adevărată este dacă se reduce din iluminatul public, numai că asta e o chestiune care e strâns legată cu ordinea publică şi e o discuţie cu nuanţe", a precizat edilul general.

Întrebat dacă a luat măsuri de economisire şi în propria locuinţă, edilul general a mărturisit că de aceste aspecte se ocupă soţia sa, deoarece el "nu prea stă" pe acasă.

"Trebuie să o întrebaţi pe soţie, pentru că eu nu prea stau pe acasă. Avem un bebeluş şi medicul i-a recomandat soţiei să ţină mai frig în casă, ca să mănânce mai puţin, să nu aibă reflux", a mai spus el.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: