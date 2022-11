MADR oferă 350 mil. lei ajutor pentru fermierii afectați de secetă. Cum se împart banii

Peste 16.000 de fermieri afectaţi de seceta pedologică, pe o suprafaţă de circa 250.000 hectare de culturi înfiinţate în toamna anului 2021, vor beneficia de un ajutor de stat sub forma unui grant financiar în valoare de 365 de milioane de lei, a anunţat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agepres.

Ajutorul va fi de maximum 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100%, prevăzut în procesul - verbal de constatare şi evaluare a pagubelor.



"În Şedinţa Guvernului din 17 noiembrie 2022 a fost aprobată o Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică. Prin prezentul act normativ se compensează parţial pierderile înregistrate de producătorii agricoli afectaţi de seceta pedologică accentuată manifestată în aproape toate regiunile agricole ale ţării, pentru suprafeţele agricole cultivate în toamna anului 2021. Resursele financiare necesare implementării schemei sunt de 365,6 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pe anul 2022", se arată în comunicatul instituţiei transmis AGERPRES.



În urma rezultatelor centralizării efectuate de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MADR a informaţiilor cuprinse în procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturi, a reieşit un număr de peste 16.000 de fermieri care au fost afectaţi de seceta pedologică şi circa 250.000 ha de culturi înfiinţate în toamna anului 2021 care au fost calamitate în grade diferite de afectare cuprinse între 30% şi 100% pe areale agricole importante la nivel naţional.



Compensaţiile acordate ca ajutor de stat sub forma de grant financiar unitar pe hectar pentru fiecare cultură afectată reprezintă maximum 40% din cheltuielile eligibile, respectiv maximum 40% din cheltuielile tehnologice prevăzute în tehnologiile cadru la culturi din recolta 2021-2022, realizate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR).



Potrivit sursei citate, grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul - verbal de constatare şi evaluare a pagubelor. Dacă gradul de afectare prevăzut în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor este cuprins în intervalul 30% până la 100%, cuantumul grantului financiar unitar care se poate acorda se diminuează procentual corespunzător şi se obţine prin înmulţirea cuantumului maxim cu procentul de afectare prevăzut în procesul-verbal.



"Am încheiat procesul de evaluare, care a fost unul extrem de laborios din punct de vedere al constatării la faţa locului, şi am reuşit să asigurăm fondurile pentru sprijinul mult aşteptat de fermierii afectaţi de seceta pedologică. Ne dorim ca aceste sume să îi ajute să îşi acopere o parte din cheltuieli şi îi asigurăm că le suntem alături tot timpul, dar mai ales atunci când nevoia o cere", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, în comunicatul citat.



MADR precizează că pentru evaluarea pagubelor provocate s-a solicitat Administraţiei Naţionale de Meteorologie, precum şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" realizarea de analize a influenţei indicilor climatici asupra evoluţiei culturilor în condiţiile secetei pedologice manifestată pe areale agricole extinse în anul 2022.



De asemenea, au fost operaţionalizate prevederile Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020, cu modificările şi completările ulterioare.



Ultimele date raportate de MADR, în 14 noiembrie, arată că suprafaţa totală afectată de secetă este de 1.089.272 hectare, în 37 de judeţe şi municipiul Bucureşti, aici fiind consemnate nu numai culturile însămânţate în toamna lui 2021 ( grâu, triticale, orz, orzoaică, ovăz, secară, rapiţă) ci şi cele din primăvară (porumb, floarea soarelui, soia, plante furajere, etc).

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: