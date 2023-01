Analiză iBan First: ce se va întâmpla cu inflația în următoarele luni

Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația oficială în România în 2022 a fost de 16,3%. Atât în România, cât și în alte țări din UE, energia reprezintă principalul motor al ratei inflației. Având în vedere încetinirea substanțială a creșterii prețurilor la energie analiștii iBanFirst preconizează că inflația calculată în baza IPC (indicile prețului de consum) este probabil să scadă în următoarele luni.

„Inflația din sectorul energetic ar putea da semne de revenire în al doilea semestru, pe fondul creșterii cererii din partea Chinei, factor ce ar putea amplifica dezechilibrele de pe piață. În acest context este, cu siguranță, nevoie de condiții financiare mai stricte pentru cea mai mare parte a anului 2023. Economia UE și economia românească sunt mai rezistente decât se aștepta inițial, ceea ce oferă un motiv băncilor centrale de a rămâne în continuare vigilente”, afirmă Johan Gabriels, Director regional, Europa de Sud – Est, în cadrul iBanFirst.

Pe de altă parte, inflația se va menține ridicată în cazul alimentelor, ceea ce înseamnă că nu va exista o revenire ușoară la nivelurile inflației de dinainte de Covid. De asemenea, iBanFirst prevede că inflația din sectorul energetic ar putea da semne de revenire în al doilea semestru, pe fondul creșterii cererii din partea Chinei, factor ce ar putea amplifica dezechilibrele de pe piață.

Tendința de scădere este identică cu cea din Europa de Vest și Statele Unite, deși indicatorii în valoare absolută rămân mult mai mari în Europa de Est.

În Europa de Vest și SUA, se observă următoarele:

IPC în luna decembrie 2022 în Germania și în Franța a scăzut semnificativ, cu 8,7% de la an la an (față de 10,4% anterior) și, respectiv, cu 6,7% de la an la an (față de 7,1% anterior).

În SUA, rata inflației a scăzut din nou, ajungând la 6,5%, conform indicelui prețurilor de consum (IPC) publicat la 12 ianuarie. Scăderea semnificativă a prețurilor la benzină explică deflația observată în decembrie, de -0,1%.

Încetinirea inflației se explică parțial prin scăderea puternică a prețurilor la energie însă, potrivit iBanFirst, nu este suficient pentru o relaxare a politicii monetare. „În opinia noastră, există un risc ridicat ca inflația să crească din nou în primăvara - vara acestui an, în principal din cauza creșterii prețurilor la energie”, adaugă Johan Gabriels.

Creșterea ar putea fi alimentată de deficitul pe piața petrolului ca urmare a reducerii producției OPEC+, de interdicția UE privind petrolul rusesc, precum și de dificultățile de refacere a stocurilor de gaze pentru anul viitor în UE. Prin urmare, este prea devreme să afirmăm că vârful inflației a trecut în Europa.

