DSV Road, a treia cea mai mare companie de transport de mărfuri din România și Europa, estimează că piața de transport de mărfuri din România continuă să crească și în 2023, însă nu la nivelul anului trecut. Astfel, țara noastră devine un pol important pe harta transportului internațional, iar serviciile de transport care ajută companiile să-și reducă cheltuielile vor fi cele mai căutate pe parcursul anului, acestea fiind principalele previziuni pe piața de transport în 2023, potrivit unei analizei a companiei.

Principalele previziuni pe piața de transport în 2023,conform analizei DSV Road:

1. Piața de transport continuă să crească

Conform previziunilor DSV Road, piața de transport din România va continua să crească în acest an, însă nu va depăși nivelul din 2022. Mai exact, în 2023, ritmul de creștere al acestei industrii va încetini pe fondul unui consum mai redus, pe fondul inflației crescute.

De altfel, industria de transport din România este una dintre cele mai stabile ramuri ale economiei, cu creșteri continue, chiar și în perioade de crize. În acest context, DSV Road estimează o creștere de 10% a business-ului local, ceea ce va duce la o consolidare a avansului accelerat din 2022, când a înregistrat o cifră de afaceri de 70 de milioane de euro, mai mare cu 40% decât în anul anterior.

2. România devine tot mai importantă pe harta transportului internațional

România devine o destinație tot mai interesantă pe harta internațională a transportului de mărfuri, care este de așteptat să crească și în 2023, cu toate că evoluția va fi sub cea de anul trecut, când a avut loc o revenire în forță a activității în urma pandemiei.

Din punctul de vedere al transportului de mărfuri, România a câștigat importanță la nivel internațional din mai multe motive, printre care războiul din Ucraina, care a mutat o parte de trafic în țara noastră, proiectele de infrastructură pentru dezvoltarea de autostrăzi și căi ferate și proiectele realizate cu bani europeni, care au ajutat la dezvoltarea business-urilor din România.

3. Transportul de tip grupaj va rămâne cel mai folosit mod de transport

Transportul de tip grupaj, care permite încărcarea unui singur camion cu mărfurile mai multor companii continuă să fie cel mai solicitat mod de transport la nivel de piață, în special pentru import, dar din ce în ce mai mult și pentru export, datorită beneficiilor sale. Printre acestea se află posibilitatea de a transporta orice greutate, între 10 kg și 2.500 kg, fără obligația de a încărca un camion complet, optimizarea costurilor cu până la 80% pentru companii și rapiditatea de transport către destinatari diferiți.

Citeste si: Pe Transfăgărășan s-ar putea circula tot anul. Ce plan au autoritățile

Evoluția pieței din România este în strânsă legătură cu situația de la nivel macro, cu ce se întâmplă pe celelalte piețe, contextul regional. Urmărim mereu factorii externi, iar dacă privim anul 2023 ne așteptăm mai ales la o consolidare a avansului important obținut anul trecut, unul după perioada de pandemie. Cu toate că efectele inflației s-au făcut resimțite, vedem potențial de creștere pe serviciile de transport, în special cele de tip grupaj și intermodal, iar reașezarea unor rute de transport, în urma războiului, va genera noi creșteri. Sergiu Iordache, Managing Director DSV Road

Creșterea tansportului de tip grupaj este susținută tot mai mult de dezvoltarea e-commerce și a serviciilor online și de minimizarea stocurilor.

În cadrul DSV Road, serviciul de transport grupaj este cel mai solicitat serviciu, reprezentând 60% din business-ul companiei. În 2022, cererea pentru grupaj a crescut cu 40% în cadrul companiei de transport.

Citeste si: Creștere spectaculoasă pentru industria de transport de mărfuri din...

4. Transportul intermodal se află în creștere accelerată

Transportul intermodal, care reprezintă combinarea a două moduri de transport (de exemplu, feroviar și rutier), devine tot mai important pe piața de transport din România datorită costurilor mai reduse și efectelor pozitive asupra mediului, o preocupare tot mai importantă pentru companii.

În cadrul DSV Road, transportul intermodal se află pe locul doi în topul celor mai solicitate servicii, estimând o creștere a cererii acestui tip de transport de cel puțin 20% în 2023.

5. Soluțiile Green Transport prind viteză în România

Alinierea la standardele UE și la directivele europene a dus la o creștere a interesului companiilor pentru reducerea cantității de CO2 și astfel pentru implementarea soluțiilor Green Transport (transport verde). Deși încă la început în România, partea de sustenabilitate câștigă tot mai mult teren, mai ales în contextul în care strategia de ESG a devenit o parte esențială în strategia de business a companiilor.

Citeste si: IKEA face recrutări "în masă" în Timișoara. Beneficiile viitorilor...

Astfel, DSV Road a dezvoltat soluția CO2 Reporting Tool, un sistem de monitorizare a impactului amprentei de carbon asupra mediului, ca urmare a folosirii combustibilului în transportul rutier de mărfuri, care are ca efect reducerea în timp real a cantității de emisii de carbon per fiecare lot de marfă transportată și, implicit, per camion. De asemenea, recent, grupul DSV, din care face parte DSV Road, a lansat cel mai ambițios program de sustenabilitate, pentru reducerea amprentei de carbon, prin care vor fi alocate fonduri de aproximativ 1 miliard DKK (peste 134 milioane de euro) pentru proiecte verzi, inițiative durabile și proiecte de inovare în următorii cinci ani.

Prin acest program special, DSV Road din România intră în cursa inițiativelor pentru protejarea mediului înconjurător, accelerând creșterea diviziei Green Transport cu noi proiecte de reducere a cantității emisiilor de carbon.

Citeste si: IKEA România are reduceri de prețuri cu până la 20% în luna octombrie

“Acordăm o importanță crescută serviciilor de tip green, iar prin utilizarea tehnologiei noastre de monitorizare a cantității de emisii de carbon eliminate în aer, companiile pot vedea impactul asupra mediului. Este totodată în aceeași linie cu misiunea DSV Road de a reduce cu până la 40% cantitatea de emisii de CO2 până în 2030”, explică Sergiu Iordache, Managing Director DSV Road.

6. Activitatea de export, tot mai intensă

O altă tendință importantă o reprezintă creșterea activității pe zona de exporturi, odată cu avansul înregistrat atât pe categorii tradiționale de export, cât și pe unele noi. Diversificarea economiei locale a crescut tot mai mult, iar România a urcat în topurile internaționale care analizează nivelul de complexitate al economiilor lumii, fiind a 19-a cea mai complexă și sofisticată țară din 133 de țări din lume, după un avans de 20 de locuri în doar câțiva ani, conform unei analize realizate de Universitatea Harvard.

Citeste si: Amenzi ANSVSA de aproape 900.000 de lei, în luna mai. Ce nereguli...

7. Digitalizarea, tot mai vizibilă în transport

Nu în ultimul rând, piața de logistică și transporturi din România va fi într-o continuă transformare, în contextual în care digitalizarea redefinește modul în care sunt gândite operațiunile și serviciile din acest sector. Soluții precum cele de urmărire a transportului de mărfuri, direct de către clienți, cum este aplicația ETA de la DSV Road, vor fi utile mai ales în condițiile în care contextul actual va menține problema legată de creșterea numărului de ore de așteptare la graniță.

DSV Road se așteaptă ca tendințele acestui an, din industrie, să ducă la o dinamică pozitivă și să consolideze poziția pieței românești, una dintre cele mai importante piețe din regiune.

Despre DSV Road

DSV Road este unul dintre cei mai mari transportatori din România și Europa, oferind servicii complete de transport – regim grupaj, încărcare parțială (less than truckload) și încărcare completă (full truck load), dar și servicii de transport pe bază de combustibil bio, ca parte din misiunea companiei de a reduce poluarea. DSV Road este una din entitățile juridice ale grupul DSV, prezent în România din 1994, alături de DSV Solutions și DSV Air&Sea. Parte din grupul danez DSV Global Transport & Logistics, compania DSV are activitate în 13 orașe din România. DSV oferă servicii complete de transport și logistică pe toate tipurile de transport (rutier, aerian, maritim și feroviar), servicii multimodale și servicii de depozitare și fulfilment pentru industrii ca retail, pharma, automotive și altele.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: