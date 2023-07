Dan Șucu solicită întâlniri cu Ministrul Finanțelor pentru a discuta despre reforma fiscală

Confederaţia Patronală Concordia a solicitat, în Consiliul Naţional Tripartit, întâlniri cu ministrul Finanţelor, pentru a discuta despre reforma fiscală, potrivit preşedintelui Confederaţiei, Dan Şucu, relatează Agerpres.

"Am avut astăzi prima întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu în formatul Consiliului Naţional Tripartit, alături de celelalte confederaţii patronale şi sindicale. Dincolo de cele două teme de pe agendă, problemele legate de asistenţii judiciari şi valoarea tichetelor de masă, am ridicat şi alte subiecte care ne preocupă în aceste zile”, a declarat omul de afaceri care deține Mobexpert.

Potrivit lui, mediul de afaceri vrea să înțeleagă ce urmărește Guvernul prin reforma fiscală.

„Vrem să înţelegem mai bine ce doreşte Guvernul în materie de taxe şi impozite şi am solicitat întâlniri cu ministrul Finanţelor pentru a discuta reforma fiscală. Ca reprezentanţi ai mediului privat, am subliniat nevoia de a fi consultaţi şi de a putea să ne exprimăm punctul de vedere pe teme majore cu impact asupra economiei şi consumatorilor, precum fiscalitate, forţă de muncă etc. Ne bucură faptul că prim-ministrul a dat curs invitaţiei noastre de a avea un dialog constant cu partenerii sociali", a mai spus Dan Şucu.

Sursa foto: Agerpres

