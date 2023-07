Ciolacu anunță reducerea ”la maximum” a cheltuielilor statului

Coaliţia de guvernare a căzut de acord asupra unui plan "extins" pentru reducerea la maximum posibil a cheltuielilor statului, a anunţat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a punctat că în efortul de diminuare a deficitului bugetar "greul" trebuie să-l ducă mai întâi statul, nu cetăţeanul şi mediul privat.

El a susţinut că impactul acestor măsuri va fi de circa 5,8 - 6 miliarde de lei până la finalul anului.



"Am reuşit astăzi, alături de partenerii de guvernare, să cădem de acord asupra unui plan extins pentru reducerea la maximum posibil a cheltuielilor statului. Principiul care stă la baza acestui plan este că, în efortul de diminuare a deficitului bugetar, greul trebuie să-l ducă mai întâi statul, nu cetăţeanul şi mediul privat! Am identificat, astfel, zeci de măsuri care, dincolo de eliminarea celor 200.000 de posturi bugetare neocupate, vor duce la tăierea unor sporuri nejustificate, la comasări şi desfiinţări de instituţii", a scris Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.



Prim-ministrul a adăugat că s-a mai convenit reducerea numărului de funcţii de conducere în sistemul public şi plafonarea indemnizaţiilor de conducere la societăţile de stat.



"În plus, introducem un sistem mai clar de monitorizare a indicatorilor de performanţă pentru autorităţile de stat în scopul favorizării proiectelor şi investiţiilor care chiar fac diferenţa. Vom forţa procesul de descentralizare a unor decizii, mai ales pentru a construi un cadru legal pentru consorţii sau parteneriate de achiziţii centralizate. Doar aşa vor exista economii importante şi constante, pe termen lung, la bugetul de stat", a afirmat prim-ministrul.



Potrivit acestuia, resursele naturale aflate în proprietatea statului nu vor mai fi concesionate la preţuri "ridicole", iar primul pas este actualizarea tuturor redevenţelor cu rata inflaţiei.



"Impactul măsurilor de reducere a cheltuielilor statului va fi de circa 5,8 - 6 miliarde de lei până la finalul anului. Suma va fi aproximativ egală cu ceea ce ne propunem să aducem ca venituri suplimentare la buget prin eliminarea unor excepţii fiscale. Fiindcă aşa credem că este corect: să existe un efort comun, distribuit echilibrat în societate, pentru un stat mai suplu şi mai eficient, în care să existe mai multă echitate şi transparenţă!", a indicat Ciolacu.

Sursa foto: Shutterstock / Victor Mogyldea

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: